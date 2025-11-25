15.1 C
Puerto Real
martes, 25 noviembre, 2025
spot_img
InicioCulturaCofradías

La Asociación de Nuestra Señora de Lourdes de Puerto Real presenta el diseño del nuevo paso de su Sagrada Titular

Redacción
By Redacción
0
8

La Asociación de la Excelsa Patrona de Puerto Real, se complace en anunciar la presentación del diseño de su nuevo paso procesional para la Santísima Virgen de Lourdes.

El acto tendrá lugar el próximo domingo, 30 de noviembre a las 13:00 horas, una vez finalizada la Santa Misa, en la Capilla de la Gruta de Lourdes de la Iglesia Prioral de San Sebastián Mártir.

La presentación de este proyecto, obra del artista y diseñador Francisco de Asís Claros López ‘Curro Claros’, representa un hito histórico para la Asociación de Lourdes y responde al anhelo, de esta, de enriquecer su patrimonio y dotar a la Virgen de un trono acorde a su dignidad y devoción.

El diseño propuesto, será detallado durante el evento, incorporando elementos que realzan la belleza de la imagen. Este proyecto es fruto de meses de trabajo y dedicación de la Junta de Gobierno y del autor del diseño.

PUBLICIDAD

La Asociación invita a todos sus hermanos, fieles, medios de comunicación y público en general a asistir a este importante evento que marcará el futuro de la Imagen de la Patrona de Puerto Real.

FUENTE: Asociación de Nuestra Señora de Lourdes de Puerto Real

Artículo anterior
La Hermandad de la Resurrección bendice a María Santísima de la Aurora en la Prioral de San Sebastián
Artículo siguiente
Celebrada la asamblea anual de la Asociación de Reyes Magos y Personajes de la Navidad
Redacción
Redacciónhttps://puertorealhoy.es
La Redacción de Puerto Real Hoy te trae las noticias más importantes de nuestra localidad.

Artículos Relacionados

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

- Advertisement -
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Lo Último

Cargar más

Más leído

Cargar más

Puerto Real Hoy es el periódico independiente de la localidad de Puerto Real. Fundado en 2014, está hecho por periodistas titulados que acuden al rigor de la información para sus conciudadanos.

Contacto: redaccion@puertorealhoy.es

© Be First SL - ISSN: 2444-3662 || Registro ROMDA Nº RS8C2UZT5H | Stock images by Depositphotos | Design images by VistaCreate

error: El contenido está protegido.