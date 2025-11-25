La Asociación de Nuestra Señora de Lourdes de Puerto Real presenta el diseño del nuevo paso de su Sagrada Titular

La Asociación de la Excelsa Patrona de Puerto Real, se complace en anunciar la presentación del diseño de su nuevo paso procesional para la Santísima Virgen de Lourdes.
El acto tendrá lugar el próximo domingo, 30 de noviembre a las 13:00 horas, una vez finalizada la Santa Misa, en la Capilla de la Gruta de Lourdes de la Iglesia Prioral de San Sebastián Mártir.
La presentación de este proyecto, obra del artista y diseñador Francisco de Asís Claros López ‘Curro Claros’, representa un hito histórico para la Asociación de Lourdes y responde al anhelo, de esta, de enriquecer su patrimonio y dotar a la Virgen de un trono acorde a su dignidad y devoción.
El diseño propuesto, será detallado durante el evento, incorporando elementos que realzan la belleza de la imagen. Este proyecto es fruto de meses de trabajo y dedicación de la Junta de Gobierno y del autor del diseño.
La Asociación invita a todos sus hermanos, fieles, medios de comunicación y público en general a asistir a este importante evento que marcará el futuro de la Imagen de la Patrona de Puerto Real.
FUENTE: Asociación de Nuestra Señora de Lourdes de Puerto Real