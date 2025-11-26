15.4 C
Puerto Real
El PSOE Puerto Real valora «positivamente» el anuncio del Ayuntamiento y Diputación con respecto al Pabellón Municipal

El PSOE de Puerto Real ha valorado «positivamente» el anuncio realizado por Diputación y el Ayuntamiento sobre «el inicio del proceso para rehabilitar el Pabellón Deportivo Municipal».

«Toda iniciativa encaminada a recuperar este emblemático espacio será siempre bien recibida por este grupo municipal, especialmente si sirve para ofrecer a la ciudadanía instalaciones dignas, seguras y accesibles. La colaboración institucional es una buena noticia para Puerto Real y para su tejido deportivo», señalan desde la formación socialista.

«Insistimos en que este anuncio debe traducirse en hechos y no quedar en un simple titular acompañado de unas fotos. Conocemos sobradamente la forma de gestionar del Partido Popular en Diputación y, especialmente, del equipo de gobierno de Aurora Salvador en el Ayuntamiento, que lamentablemente ha convertido en costumbre perder oportunidades fundamentales para el desarrollo del municipio. Por ello, seguiremos muy atentos a la evolución de este proceso para evitar que una vez más se quede todo en promesas sin materializar», comentó Carlos Salguero.

«El compromiso anunciado respecto a la actualización del estudio técnico que realizamos los socialistas en el mandato anterior, la evaluación real de los daños y la definición de la inversión necesaria es un paso imprescindible que llega tarde, pero que, si se realiza con rigor, puede abrir la puerta a una solución definitiva para el pabellón». Desde el PSOE de Puerto Real esperan que «este trabajo se realice con criterios profesionales y con transparencia, garantizando que la ciudadanía conozca en qué situación se encuentra realmente el edificio y qué opciones son técnicamente viables».

«Reiteramos que el PSOE de Puerto Real estará vigilante y actuará con responsabilidad, como siempre hemos hecho, para que el pabellón vuelva a ser un espacio moderno, seguro y adaptado a las normativas actuales. El deporte es una herramienta de cohesión social y de salud pública, y Puerto Real no puede permitirse más retrasos. Valoramos positivamente este anuncio y deseamos que esta vez se convierta en una realidad, no en otra oportunidad perdida», finalizó Salguero.

FUENTE: PSOE Puerto Real

Redacción
Redacciónhttps://puertorealhoy.es
La Redacción de Puerto Real Hoy te trae las noticias más importantes de nuestra localidad.

