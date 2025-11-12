Casines acogerá el próximo 22 de noviembre la iniciativa «La Casiná. Plogging en Puerto Real. Haz de tu paso una huella verde»

El próximo sábado 22 de noviembre, a partir de las 10:00, vecinos y vecinas de Puerto Real, así como personas voluntarias y colaboradores, se darán cita en la zona de Casines para participar en la jornada de voluntariado ambiental «La Casiná. Plogging en Puerto Real. Haz de tu paso una huella verde», una iniciativa ciudadana que combina deporte, compromiso ecológico y convivencia vecinal.

Durante la actividad, las personas participantes recorrerán la zona ajardinada paralela a la vía del tren, recogiendo materiales dispersos y colaborando en la mejora del entorno. Se trata de una propuesta abierta, inclusiva y con un marcado espíritu comunitario.

El evento contará con la colaboración de las asociaciones medioambientales ‘Natura sin Basuras’ y ‘El Pulmón de la Bahía. Las Canteras’, organismos y empresas como Grupo Gen y el Excmo. Ayto de Puerto Real, además de la presencia de Enrique Herrero, conocido como ‘Quique Bolsitas’, referente nacional del plogging y la sensibilización ambiental, que participará activamente en la jornada.

La iniciativa forma parte de un esfuerzo vecinal por impulsar la conciencia ecológica en los barrios de Puerto Real, reforzando la idea de que cada paso puede dejar una huella positiva en la naturaleza urbana.