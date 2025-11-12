24 C
Puerto Real
miércoles, 12 noviembre, 2025
Puerto Real acoge el ‘Diversas Festival’ para celebrar la diversidad y el activismo LGTBIQ+

La Asociación Amare LGTBI+, con la colaboración del Ayuntamiento de Puerto Real, organiza el Diversas Festival, una jornada dedicada a la reflexión, el feminismo y la cultura inclusiva. El evento se celebrará el sábado 22 de noviembre en el local del Club Social Exartes (C/ San Alejandro, 41) y contará con entrada gratuita.

El programa incluye debates, charlas, música en directo y un espectacular show drag, ofreciendo un espacio único para aprender, compartir experiencias y disfrutar.

Programa del Diversas Festival

  • 17:00 h. Inauguración a cargo de la Asociación Amare, el área de Feminismos-LGTBIQ+ del Ayuntamiento y asociaciones feministas de la provincia.
  • 17:30 h. ¿Cómo hemos llegado nosotras aquí? Mesa de debate sobre el papel y la visibilidad de la mujer en el activismo LGTBIQ+, con Manolita Chen y Susana Domínguez.
  • 18:30 h. La plumofobia o cómo el machismo también existe entre los hombres, con experiencias de José Mola y Begoña Sánchez.
  • 19:30 h. Desmantelando la teoría del drag misógino, conferencia a cargo de Daniel Valero Tigrillo y la drag The Macarena.
  • 20:30 h. Descanso y cena aperitivo incluida.
  • 21:30 h. Tributo a Ellas, concierto homenaje a las grandes voces femeninas con Silvia Bouzo y Antonio Sánchez.
  • 22:30 h. Show drag a cargo de The Macarena.

Este festival busca visibilizar la lucha feminista y LGTBIQ+, que siempre deben ir de la mano, y ofrecer un espacio para el aprendizaje y la celebración.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

Artículos Relacionados

