AxSí Puerto Real propone implantar un sistema de reutilización de enseres en los puntos limpios de la localidad

El grupo municipal Andalucía Por Sí – Andalucistas ha presentado una propuesta para su debate en el pleno ordinario del Ayuntamiento de Puerto Real en la que propone la implantación de un sistema de intercambio y reutilización de enseres en los puntos limpios de la localidad, con el objetivo de reducir residuos, fomentar la economía circular y reforzar la dimensión social de la gestión municipal en el tratamiento de los residuos.

La iniciativa, según explicó el portavoz andalucista Alfredo Fernández, «plantea transformar los puntos limpios de Casines y Río San Pedro en espacios activos donde la ciudadanía pueda depositar electrodomésticos, muebles y otros objetos en buen estado para que puedan ser reutilizados por otras personas o entidades sociales».

Según puntualizaba Fernández, «la reutilización es el primer y más eficaz escalón en la jerarquía de gestión de residuos, y una herramienta clave para reducir el volumen de desechos que acaba en vertedero”. En este sentido, el portavoz ha subrayado que el modelo propuesto “no solo tiene un impacto ambiental positivo, sino que incorpora una clara dimensión social, facilitando el acceso a bienes básicos a familias con menos recursos».

La moción toma como referencia experiencias ya consolidadas en otros municipios, como el sistema ReMAD del Ayuntamiento de Madrid, y propone que la gestión del programa recaiga en la empresa pública Grupo Energético de Puerto Real S.A. (GEN), cuyo objeto social permite la gestión de residuos urbanos. Para AxSí, esta medida también serviría para «incentivar un comportamiento más responsable por parte de la ciudadanía y reducir el depósito irregular de enseres en la vía pública», uno de los problemas recurrentes en la ciudad.

El grupo municipal plantea comenzar con un proyecto piloto, que permita evaluar su funcionamiento y detectar áreas de mejora antes de su implantación definitiva. Entre los objetivos del programa se encuentran la reducción de residuos voluminosos, la sensibilización sobre el consumo responsable y la promoción de la reutilización de objetos en buen estado.

Además, la propuesta incluye que el sistema priorice criterios sociales, permitiendo que entidades y organizaciones sin ánimo de lucro puedan acceder a los enseres reutilizables, así como el estudio de fórmulas de colaboración con empresas de inserción para la reparación básica y puesta a punto de los objetos. «Puerto Real cuenta con infraestructuras que pueden adaptarse para dar una segunda vida a muchos objetos que hoy se consideran residuos», ha señalado Fernández, quien ha insistido en la necesidad de acompañar el proyecto con campañas de información y sensibilización ciudadana para garantizar su éxito.

La moción será debatida en el próximo pleno municipal, donde los andalucistas esperan recabar el apoyo del resto de grupos para avanzar hacia un modelo de gestión de residuos «más sostenible, solidario y alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, generando una necesaria eficiencia en los recursos que gestiona la empresa GEN y de los cuales los ciudadanos recurrentemente demandan mejoras».

FUENTE: AxSí Puerto Real