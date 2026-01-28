Manuel Parodi, primer puertorrealeño en ingresar en el Centro de Estudios Históricos Jerezanos

El historiador y arqueólogo Manuel Parodi Álvarez, natural de Puerto Real, se convertirá el próximo 7 de febrero de 2026 en el primer puertorrealeño en ingresar como miembro del Centro de Estudios Históricos Jerezanos (CEHJ), una de las instituciones de referencia en la investigación y divulgación histórica de la provincia de Cádiz.

La incorporación oficial tendrá lugar durante el acto institucional anual del CEHJ, que se celebrará a partir de las 12:00 horas en la Sala Julián Cuadra del Museo Arqueológico de Jerez, y que reunirá a miembros de la entidad y representantes del ámbito cultural e histórico de la comarca.

El ingreso de Parodi fue aprobado por unanimidad en la Asamblea General del Centro celebrada el pasado 15 de enero, en reconocimiento a su trayectoria investigadora y divulgativa vinculada al patrimonio histórico, especialmente en el ámbito de la Bahía de Cádiz y de Puerto Real, donde ha desarrollado una intensa labor de difusión del conocimiento histórico y arqueológico.

Durante la primera parte del acto, el presidente del CEHJ procederá a la lectura del currículum de los nuevos miembros, entre los que figura Manuel Parodi, a quienes se les hará entrega del diploma acreditativo y la insignia institucional. Tras la recepción, los nuevos integrantes dirigirán unas breves palabras al público asistente.

PUBLICIDAD

Junto a Parodi, se incorporan también como nuevos miembros del Centro Juan Salido Freire, Bruno Escobar Fernández y Blanca García Vegara.

El programa del acto incluye además la entrega de la Insignia de Honor 2025 del CEHJ a la Asociación de Amigos del Museo de Jerez, así como la presentación del número 28 (año 2025) de la Revista de Historia de Jerez, publicación de referencia en el ámbito de la investigación histórica comarcal.

La jornada concluirá con un refrigerio en el patio anexo a la Sala Julián Cuadra, ofrecido por Bodegas Fundador, poniendo el broche final a un acto que refuerza los vínculos culturales e históricos entre Puerto Real, Jerez y el conjunto de la Bahía de Cádiz.