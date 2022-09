Autoridad Portuaria señala que “los datos de emisiones demuestran que los graneles no contaminan el aire en la Bahía”

“Los graneles son una clasificación de la forma en la que se transporta la mercancía, no es perjudicial en sí. Es una forma de transportar la mercancía sin envase y sin empaquetar y eso no debe ser motivo de criminalización”, recuerda Teófila Martínez.

Finalmente, la presidenta ha recordado también que “los graneles no son contaminantes en sí mismos. No hay que criminalizar los graneles. La sal es un granel. El azúcar es un granel. La astilla de madera es un granel. La arena es un granel”.

