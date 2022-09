El Ayuntamiento transforma diferentes taludes de La Cachucha en praderas naturales con la plantación de una especie perenne

La forma que se ha elegido es mediante riego por goteo, seleccionando emisores de rango amplio ideal para especies rastreras. Esto permite un gran ahorro de agua además de ser también más localizado. En invierno, si se da un rango medio de pluviometría superior a 300 mm anuales, que es el caso habitual en esta zona, no será necesario aportar agua. No obstante, se contempla la opción de añadir algún riego de apoyo cada 20 días si fuera necesario.

Previous Autoridad Portuaria señala que "los datos de emisiones demuestran que los graneles no contaminan el aire en la Bahía"