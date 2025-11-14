Puerto Real reafirma su compromiso con el pueblo saharaui en el 50º aniversario del abandono del Sáhara Occidental

Este año se cumplen 50 años del abandono del Sáhara Occidental por parte de España en 1975, un hecho que marcó el inicio de un largo periodo de exilio y vulneración de derechos para el pueblo saharaui.

Desde entonces, miles de personas viven en los campamentos de refugiados de Tindouf (Argelia) o bajo ocupación marroquí, manteniendo viva su lucha por la libertad y la autodeterminación.

Puerto Real mantiene desde hace décadas un vínculo firme y solidario con esta causa, colaborando con asociaciones locales como ALSAYF y participando en iniciativas de cooperación y defensa de los derechos humanos.

Como muestra de este compromiso, el próximo 20 de noviembre Puerto Real acogerá las VIII Jornadas Municipalistas Gaditanas por el Sáhara, organizadas junto a la Federación de Cádiz Al-Huriya. El encuentro permitirá conocer de primera mano la actualidad política, social y humanitaria del Sáhara Occidental.

Entre los participantes destacan:

Salek Baba , ministro de Salud Pública de la RASD y miembro de la Dirección del Frente Polisario.

, ministro de Salud Pública de la RASD y miembro de la Dirección del Frente Polisario. Jira Bulahi , gobernadora de la wilaya de Auserd y también miembro de la Dirección del Frente Polisario.

, gobernadora de la wilaya de Auserd y también miembro de la Dirección del Frente Polisario. Miguel Urbán , ex eurodiputado (Grupo The Left).

, ex eurodiputado (Grupo The Left). José Ignacio García , parlamentario andaluz (Adelante Andalucía).

, parlamentario andaluz (Adelante Andalucía). Alexandra Ruiz , Acción Política IU Andalucía.

, Acción Política IU Andalucía. Aurora Salvador , alcaldesa de Puerto Real.

, alcaldesa de Puerto Real. José A. Barroso, ex alcalde de Puerto Real.

La jornada comenzará a las 9:30 h en la Plaza de Jesús con el izado de la bandera de la República Árabe Saharaui Democrática, continuando a las 10:00 h en el Centro Cultural Rosa Butler.

Además, la ciudadanía podrá visitar la exposición “Sáhara: los ojos del desierto”, del fotoperiodista Andrés Carrasco Ragel, disponible del 17 al 30 de noviembre en el Centro Cultural Rosa Butler, gracias a la colaboración de Cooperación Alternativa. Esta muestra ofrece un testimonio visual sobre la vida y resistencia del pueblo saharaui.

La Delegación Municipal de Cooperación y Voluntariado ha hecho posible esta propuesta, que refuerza el compromiso de Puerto Real con la solidaridad internacional y la defensa de los derechos humanos.

Desde el Ayuntamiento se invita a toda la ciudadanía a participar en estas jornadas y a acercarse a conocer la realidad de un pueblo hermano que lucha desde hace cinco décadas por su libertad.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real