Amare LGTBI y La Máquina Creativa recibirán ayudas de la Fundación Provincial de Cultura

El tablón de anuncios de la Diputación de Cádiz ha publicado la resolución definitiva de su convocatoria de ayudas culturales, una iniciativa que impulsa la Fundación Provincial de Cultura con el objetivo de reforzar el tejido cultural y creativo de la provincia. En esta edición, se destinan 155.000 euros para proyectos que fomenten la accesibilidad, la puesta en valor del patrimonio, la creación artística y la profesionalización del sector.

En el caso de Puerto Real, varias asociaciones han resultado beneficiarias, consolidando así la apuesta del municipio por la cultura como motor de inclusión y desarrollo local.

Asociaciones de Puerto Real que recibirán apoyo económico

Dentro de la Línea 1, destinada a actuaciones para la dinamización cultural en los municipios, dos proyectos locales han conseguido financiación:

La Máquina Creativa , con la iniciativa “Arte y cocina intergeneracional en Puerto Real”, recibirá 1.219,47 euros . La propuesta busca acercar la cultura a través de la fusión entre la expresión artística y la gastronomía como nexo entre generaciones.

Amare LGTBI Puerto Real, con su proyecto “Monólogos contra la LGTBIfobia”, contará con una ayuda de 1.416,19 euros. Una actividad que pretende sensibilizar a la ciudadanía y promover la diversidad y la inclusión desde el ámbito cultural.

Ambos proyectos ponen de manifiesto el interés de Puerto Real por promover la cultura como herramienta de transformación social y por garantizar la participación activa de colectivos diversos.

PUBLICIDAD

Una convocatoria que impulsa la cultura en toda la provincia

En total, la Diputación de Cádiz ha concedido 66 ayudas en esta edición, divididas en dos grandes líneas de actuación:

Dinamización cultural en localidades , con 52 proyectos seleccionados y un montante de 77.905,23 euros .

Impulso al sector cultural y creativo, con 14 iniciativas apoyadas por un total de 51.837,88 euros.

Según explicó la vicepresidenta de la Fundación Provincial de Cultura, Vanesa Beltrán, estas subvenciones “buscan fomentar la diversidad cultural, apoyar la profesionalización y acercar la cultura a toda la ciudadanía, sin dejar a nadie atrás”.