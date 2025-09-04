La nueva dirección de la FLAMPA se presenta en el Ayuntamiento de Puerto Real

Este jueves, 4 de septiembre de 2025, la Federación Local de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado (FLAMPA) de Puerto Real presentó oficialmente su nueva dirección a la alcaldía.

Tras la dimisión por motivos políticos de la anterior presidenta, Aurora Salvador, la federación quedó sin una figura visible. Según la nota de prensa, “tras algunos acontecimientos el curso pasado se hizo necesaria la vuelta de este ente, ya que la unión de 16 AMPAS hace más fuerza que cada AMPA por su parte”.

En el mes de abril se retomaron las reuniones y se celebró la votación para elegir nueva presidencia. El cargo, que tendrá una duración de dos años, recayó en la AMPA del IES Antonio Muro, con Jesús Godino como presidente y Francisco Javier López como vicepresidente. Además, se estableció un sistema de presidencia rotativa mediante sorteo para garantizar la participación equitativa de todas las AMPAS en el futuro.

Reunión con la alcaldesa y disposición a colaborar

Durante la presentación oficial, el presidente de la FLAMPA acudió acompañado de Carlos Villaescusa (IES Manuel de Falla) y Ana Aragón (IES Virgen del Carmen). En el encuentro con la alcaldesa y responsable de Educación del Ayuntamiento de Puerto Real, la nueva directiva trasladó su disposición a colaborar en cualquier actividad educativa que organice el consistorio.

La regidora, según la nota de prensa, “no solo nos ha agradecido el ofrecimiento sino que ella se ha ofrecido para ayudarnos dentro de sus posibilidades”.

Obras en los centros educativos

Otro de los puntos abordados en la reunión fue el estado de las obras de mantenimiento en los centros de primaria. La alcaldesa explicó que la antigüedad de algunos edificios y la falta de presupuesto han obligado a priorizar las actuaciones más urgentes.

Como ejemplo, se citó el CEIP Trocadero, donde se destinó todo el presupuesto al arreglo de una cornisa en riesgo de derrumbe, priorizando la seguridad frente a mejoras estéticas, que quedarán pendientes. En este sentido, se anunció que los trabajos en los colegios continuarán durante los próximos tres meses en horario de tarde, para no interferir en el desarrollo de las clases.

Preocupación por las obras del IES Virgen del Carmen

La FLAMPA también mostró su preocupación por el retraso acumulado en las obras del IES Virgen del Carmen, actualmente paralizadas. El pasado jueves fue nombrado el nuevo delegado de Educación de la provincia de Cádiz, José Ángel Aparicio, ante quien la directiva solicitará una reunión para presentarse formalmente, ponerse a disposición y trasladar las cuestiones pendientes sobre la situación del centro.

Balance positivo del encuentro

El encuentro finalizó con un clima de buena disposición por ambas partes, lo que abre una nueva etapa de cooperación entre la FLAMPA y el Ayuntamiento de Puerto Real en materia educativa.