13 C
Puerto Real
jueves, 19 febrero, 2026
spot_img
InicioLocalEducación

Alumnado del CEIP El Trocadero visita el Ayuntamiento dentro del programa ‘Conoce tu Ayuntamiento’

Redacción
By Redacción
0
1

El alumnado de 3º de Primaria del CEIP El Trocadero ha visitado el Ayuntamiento de Puerto Real dentro del programa municipal ‘Conoce tu Ayuntamiento’, incluido en la Oferta Educativa Municipal.

La alcaldesa, Aurora Salvador, fue la encargada de recibir al grupo en el Salón de Plenos.

Durante la visita, el alumnado conoció de cerca el funcionamiento del Consistorio, los símbolos del municipio y algunos de los acontecimientos más destacados de la historia de Puerto Real. La regidora explicó las funciones del Ayuntamiento y cómo se desarrollan las decisiones que repercuten en la vida diaria del municipio.

La actividad concluyó con un coloquio en el que las niñas y niños pudieron trasladar sus preguntas e inquietudes a la alcaldesa, mostrando interés por la labor municipal y la participación ciudadana.

PUBLICIDAD

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

Artículo anterior
La Hermandad de la Vera-Cruz celebrará sus cultos del 26 al 28 de febrero y el 1 de marzo el XLV Pregón a la Virgen de la Amargura
Artículo siguiente
Escolares del CEIP El Trocadero visitan el Archivo Municipal para acercarse a la historia de Puerto Real
Redacción
Redacciónhttps://puertorealhoy.es
La Redacción de Puerto Real Hoy te trae las noticias más importantes de nuestra localidad.

Artículos Relacionados

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

- Advertisement -
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Lo Último

Cargar más

Más leído

Cargar más

Puerto Real Hoy es el periódico independiente de la localidad de Puerto Real. Fundado en 2014, está hecho por periodistas titulados que acuden al rigor de la información para sus conciudadanos.

Contacto: redaccion@puertorealhoy.es

© Be First SL - ISSN: 2444-3662 || Registro ROMDA Nº RS8C2UZT5H | Stock images by Depositphotos | Design images by VistaCreate

error: El contenido está protegido.