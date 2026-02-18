Alumnado del CEIP El Trocadero visita el Ayuntamiento dentro del programa ‘Conoce tu Ayuntamiento’

El alumnado de 3º de Primaria del CEIP El Trocadero ha visitado el Ayuntamiento de Puerto Real dentro del programa municipal ‘Conoce tu Ayuntamiento’, incluido en la Oferta Educativa Municipal.

La alcaldesa, Aurora Salvador, fue la encargada de recibir al grupo en el Salón de Plenos.

Durante la visita, el alumnado conoció de cerca el funcionamiento del Consistorio, los símbolos del municipio y algunos de los acontecimientos más destacados de la historia de Puerto Real. La regidora explicó las funciones del Ayuntamiento y cómo se desarrollan las decisiones que repercuten en la vida diaria del municipio.

La actividad concluyó con un coloquio en el que las niñas y niños pudieron trasladar sus preguntas e inquietudes a la alcaldesa, mostrando interés por la labor municipal y la participación ciudadana.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real