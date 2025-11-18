Aitana Estrada logra cuatro medallas de oro en los XXX Campeonatos de Andalucía de Natación Adaptada

El Club Nada Gades se ha proclamado Campeón de Andalucía en los XXX Campeonatos de Andalucía de Natación Adaptada, VII Campeonato de Andalucía Open de Natación Multidisability y 5º Jornada de la Liga Nacional Paralímpica AXA que se han celebrado de manera simultánea durante los días 15 y 16 de noviembre en la piscina municipal del Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz.

Esta cita ha estado organizada por la Federación Andaluza de Deportes de Personas con Discapacidad Física y la Federación Andaluza de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral, colaborando en la organización el Club de Natación Adaptada Gades y el Ayuntamiento de Cádiz.

A nivel individual el club gaditano ha obtenido 35 medallas -15 oros, 11 platas y 9 bronces-, destacando:

Campeones de Andalucía : Aitana Estrada (400 libres, 100 braza, 200 estilos y 100 espalda categoría S7), Rubén Gómez (200 estilos y 400 libres categoría S6), Alex Arévalo (200 Libres S4), Antonio Olmo (100 y 200 libres categoría S15), Laura Alba (50, 100, 200 libres y 100 mariposa categoría S15), Nora Ramírez (50 mariposa categoría S6) y Joaquín Arcusa (100 mariposa categoría S8).

: (400 libres, 100 braza, 200 estilos y 100 espalda categoría S7), (200 estilos y 400 libres categoría S6), (200 Libres S4), (100 y 200 libres categoría S15), (50, 100, 200 libres y 100 mariposa categoría S15), (50 mariposa categoría S6) y (100 mariposa categoría S8). Subcampeones de Andalucía: Alex Arévalo (150 estilos y 50 braza S4), Antonio Castilla (100 mariposa categoría S9), Antonio Olmo (50 libres y 100 braza categoría S15), Francisco Rodríguez (50 espalda categoría S3), Nora Ramírez (400 libres S6), Javier Herrera (200 libres categoría S15), Joaquín Arcusa (100 braza y 200 estilos categoría S8) y Rubén Gómez (50 mariposa libres categoría S6).

Además, Aitana Estrada fue designada como la mejor nadadora de esta competición.

La competición, que comenzó el sábado por la tarde y finalizó el domingo al mediodía, se organizó con el formato de final directa y multidiscapacidad: los participantes se agrupan en series en función de su tiempo de inscripción y gana el tiempo que más se acerque al récord del mundo de su clase y prueba. Estas marcas se convierten en puntos que sirven para elaborar las clasificaciones. En la cita participaron un total de 110 nadadores (70 masculinos y 40, femeninos) pertenecientes a 22 equipos.

Además, nadadores de otras comunidades acudieron para poder conseguir marcas mínimas para las próximas citas nacionales.

Los resultados por clubes en los XXX Campeonatos de Andalucía de Natación Adaptada, fueron los siguientes:

1º – Nada Gades

2º – Club Fidias Natación Integral

3º – CN Mijas

VII Campeonato de Andalucía Open y 5º Jornada de la Liga Nacional Paralímpica AXA:

1º – Nada Gades

2º – Club Fidias Natación Integral de Cordoba

3º – CN Mareastur de Oviedo

FUENTE: Club de Natación Adaptada Gades