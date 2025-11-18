María Rodríguez Bohórquez gana el concurso del cartel de Navidad con su obra ‘Ilusión’

El jurado del concurso para la elección del cartel anunciador de la Navidad ha otorgado el primer premio a María Rodríguez Bohórquez por su obra titulada “Ilusión”, una creación que la autora dedica a su abuela Antonia, ya fallecida.

En esta edición se han presentado un total de 10 trabajos, valorados por un jurado compuesto por Nazaret Ramírez como presidenta, y Juan Luis Rincón, Antonio Fernández y Antonio Alcázar como vocales, actuando como secretaria María del Mar Alcedo.

El cartel ganador se dará a conocer públicamente este viernes a las 19:00 horas en el Centro Cultural San José, en un acto en el que también se presentará la programación navideña. La cita contará con la actuación del Coro de Villancicos Ángel Carlier, poniendo el broche musical a la velada.

Sobre la autora

María Rodríguez Bohórquez, nacida en Cádiz y residente en Puerto Real, es graduada en Psicología por la Universidad de Cádiz y cuenta con tres másteres: Género, Identidades y Ciudadanía, Arte, y Psicología General Sanitaria. Tiene una amplia experiencia en proyectos de ilustración y diseño así como en atención psicológica clínica, intentando siempre vivir de sus dos grandes pasiones: el arte y la psicología.

Para María, formar parte de la Navidad de su pueblo a través del arte es “un tremendo honor”, una oportunidad que refuerza su vínculo con Puerto Real y su compromiso con la cultura local.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real