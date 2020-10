Adelante Puerto Real ha querido realizar su valoración de lo ocurrido en el Pleno Extraordinario del mes de Octubre en el Ayuntamiento de Puerto Real, donde se ha aprobado por mayoría la subida del Impuesto de Bienes e Inmuebles para la localidad. Una aprobación que no ha contado con los apoyos de la coalición de Izquierda Unida y Podemos, así como los de EQUO y Ciudadanos.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD PUBLICIDAD

“Por si no teníamos bastante con la crisis sanitaria y económica que estamos atravesando, con la precariedad laboral a la que nuestra Bahía está sometida, con una industria del metal olvidada y desprotegida de los más simples derechos laborales, como si no tuviéramos bastante con todo esto, el equipo de gobierno de nuestro Ayuntamiento formado por PSOE y AxSí ha decidido unilateralmente que la única medida para llenar las arcas municipales es subir más de un 10% el IBI residencial entre otros”, señalan desde la formación.

“Con lo capacitados que ellos dicen estar desde Adelante Puerto Real no logramos entender como no han sabido recurrir al estudio de otro tipo de impuestos municipales que no hubiesen dilapidado de esta brutal manera el bolsillo del ciudadano medio de Puerto Real. Desde Adelante Puerto Real consideramos que los impuestos son absolutamente necesarios para el mantenimiento de los servicios públicos, pero cuando hablamos de impuestos desde nuestro grupo municipal consideramos que se debe de hacer de una manera globalizada, no solo repercutiéndolo directamente en el bolsillo de un ciudadano de a pie. Además, consideramos de vital importancia la progresividad en el pago de dichos impuestos, porque quien más tiene más debe contribuir al sostenimiento de los servicios públicos”, prosiguen.

“Por ello, hace tres semanas ofrecimos nuestra sincera y total ayuda al equipo de gobierno, para trabajar toda la política fiscal y económica de nuestro Ayuntamiento en lo que queda de legislatura, y la única respuesta que hemos recibido ha sido simplemente que solo si nuestro voto no era negativo nos sentaríamos a hablar, recordándonos que ellos tienen la mayoría absoluta, con lo que nuestra voz quedaría apagada”, explican.

“Desconocemos lo que ha llegado a ofrecerle la sonriente Sra. Amaya a sus socios andalucistas, para que después del desplante de AxSí en el anterior intento de aprobación de la subida del IBI, donde recordemos que hablaban de una ruptura de su pacto de gobierno, hoy caminen de nuevo de la mano”, recuerdan.

“Consideramos que el Pleno de ha sido surrealista, ya que la Sra. Amaya ha llegado a decir que conocía el pensamiento de todas las concejalas, emitiendo juicios de valor y afirmando que nosotras no decimos lo que pensamos y apoteósico ha sido el final del Pleno Extraordinario, donde se ha aprobado esta subida, cuando de boca de la alcaldesa se ha dirigido al todos los puertorrealeños y ha terminado diciendo “DISFRUTEN LO VOTADO”. Pues no, Sra. alcaldesa, desde el grupo municipal de Podemos e Izquierda Unida consideramos que los puertorrealeños no vamos a disfrutar, porque desgraciadamente con esta subida de impuestos habrá familias que no se puedan salvar a sí mismas y tengan que recurrir a pedir ayuda a los servicios sociales. Seguramente serán ustedes los que puedan disfrutar al tener 700 mil euros más en las arcas municipales que ni siquiera han sido capaces de aclararnos cual era la finalidad del mismo, y todo esto a costa de los más débiles, nuestros abuelos y abuelas socialistas nunca lo hubieran entendido”, finalizan.

FUENTE: Adelante Puerto Real

PUBLICIDAD