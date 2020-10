Sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Puerto Real con tres puntos en el Orden del Día, sobre todo uno importante. La subida del Impuesto de Bienes e Inmuebles en nuestra localidad.



PUNTO 1º: Aprobación provisional de la modificación de Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles.

Rufino Morillo, Concejal de Hacienda, comentó que el Plan de Ajuste contemplaba la regulación de las ordenanzas fiscales, entre ellas la subida del Impuesto de Bienes e Inmuebles, que finalmente subirá hasta el 0,65% desde el 0,58%. “Si hacemos un plan personalizado de pago, nos sale una subida mensual de 2,69€ al mes”, puntualizó Morillo en cuanto a la subida mensual por cada domicilio. Además, Morillo señaló que sumado en total los últimos años que no se ha aplicado la subida del IBI, el Consistorio ha dejado de percibir anualmente unos 750.812,30€.

En el turno de réplica, Guillermo Cisneros (Ciudadanos) mostró su voto en contra al entender “que no es momento de subir los impuestos a los ciudadanos”. “Hay familias que no llegan a final de mes, esto supondría otro hachazo”, expresó Cisneros. Por su parte, Manuel Izco (AxSí) mostró su apoyo al PSOE “ya que había que contemplar una serie de cuestiones”. Izco aseguró que esta subida servirá para blindar cuestiones como servicios sociales, empleo y cuestiones importantes que se han visto necesitadas por la pandemia. “Me consta que ha existido diálogo entre todas las fuerzas y espero que no se vuelva a producir otra revisión, así como bonificaciones para las familias que lo necesiten”, indicó.

Fátima Pontones, Concejal de Adelante Puerto Real, recordó la intención de subir el IBI a la industria en 2016 por parte de Sí Se Puede y EQUO. Una moción que no salió adelante, ya que toda la oposición votó en contra “con un discurso populista”. “No estamos de acuerdo a la subida de impuestos ni de tasas. Hemos propuesto una comisión de estudio para ver las ordenanzas fiscales y cuáles serían las que se podrían modificar”, recalcó la Edil. Pontones posicionó el voto de su grupo en contra “ya que castiga a la mayoría de la población. Con una subida que supone un nuevo golpe a las familias más desfavorecidas. La crisis será peor que la de 2008”.

Elena Amaya, Alcaldesa de Puerto Real, mostró su convencimiento que “es una medida que hay que tomar”. “Sabéis que se tiene que hacer. No es un varapalo. Va a vender muy bien en prensa, pero sabéis que no es así”, indicó, además de acusar a Pontones y al anterior Equipo de Gobierno tras reducir el valor catastral manteniendo el IBI, lo que para la Regidora suponía “una subida encubierta”. “No podemos seguir eludiendo la responsabilidad con cuidados paliativos”, finalizó Rufino Morillo el turno de palabra.

La votación salió adelante con los votos favorables de PSOE y Andalucía Por Sí, con los votos en contra de Adelante Puerto Real, Ciudadanos y EQUO.

PUNTO 2º: Propuesta de modificación presupuestaria nº 27/2020, de crédito extraordinario.

Rufino Morillo, Concejal de Hacienda, nuevamente tomó la palabra para explicar que una partida presupuestaria destinada al Área de Cultura se destinara al Área de Servicios Sociales y al pago de los convenios a los colectivos sociales de la localidad. José Alfaro (Adelante Puerto Real), mostró el voto a favor de su grupo, en el mismo sentido que Alfredo Fernández (AxSí), que destacó “la protección social y blindaje que están haciendo a la ciudadanía. No es momento de Ferias, es momento de proteger a la ciudadanía por lo que está pasando”.

Lourdes Bernal, Concejal de Servicios Sociales, explicó el traslado del presupuesto desde Cultura a Servicios Sociales para tener previsión de cara a 2021. Asimismo, agradeció a todas las partes implicadas por el esfuerzo para que todo salga adelante.

La propuesta salió adelante con los votos favorables de todos los grupos a excepción de la abstención de Antonio Romero (Adelante Puerto Real).

PUNTO 3º: Propuesta de modificación de la gestión directa de la limpieza de los colegios públicos y edificios municipales ampliando la limpieza con un nuevo centro educativo en Casines y dando de baja el centro educativo del Marquesado.

Carlos Salguero, Concejal de Urbanismo, recordó que, ante la no colaboración de la Junta de Andalucía, decidió asumir parte de la limpieza extra de los Colegios. Una cantidad de 125.000€ extras por parte del Consistorio que servirá para que GEN se ocupe de la limpieza de edificios públicos. “Se hará es hasta 2023, que es hasta cuando está hecha la encomienda a GEN”, expresó a Salguero.

Antonio Romero (Adelante Puerto Real) mostró sus dudas conforme al expediente presentado por Salguero. Ante dichas dudas, Elena Amaya y Rufino Morillo consideraron dejar el punto sobre la mesa para el próximo pleno.

