28.5 C
Puerto Real
jueves, 4 septiembre, 2025
spot_img
InicioDeportes

Abiertas las inscripciones para participar en el Trofeo Bahía de Cádiz de Orientación

Redacción
By Redacción
0
53

El club de Orientación Deportiva Fundi-O, junto con la Federación Andaluza de Orientación y en colaboración con el Ayuntamiento, va a celebrar una serie de pruebas a pie y en bicicleta que se celebrarán el sábado 20 y el domingo 21 de septiembre.

Las dos modalidades que van a desarrollarse son las siguientes: Rogaine, en la que el circuito se realiza andando y en grupo; y la MTB-O, en la que se compite en bicicleta de manera individual. El día 20 se hará la prueba a pie por todo el casco urbano de la ciudad, y el domingo 21 la prueba de bicicleta por la zona del Barrio Jarana.

El Club de Orientación Fundi-O es uno de los clubes de orientación de la provincia de Cádiz. Tiene su sede en Cádiz pero los socios vienen de todos los rincones de la provincia, e incluso de fuera de ella, siendo uno de los clubes con más federados de Andalucía.

PUBLICIDAD

La directora de la prueba, Eva López Sepúlveda, que ha estado presente junto con la concejal de Deportes Virginia Mena en la presentación del evento, ha indicado que las inscripciones están abiertas para toda la población, aunque no se haya practicado nunca ni se este federado. Para inscribirse hay que acceder a la dirección fundi-o.es, donde además se podrá obtener información complementaria.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

Artículo anterior
Cortes de luz para el 4, 8, 9 y 10 de Septiembre en Puerto Real
Artículo siguiente
La nueva dirección de la FLAMPA se presenta en el Ayuntamiento de Puerto Real
Redacción
Redacciónhttps://puertorealhoy.es
La Redacción de Puerto Real Hoy te trae las noticias más importantes de nuestra localidad.

Artículos Relacionados

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

- Advertisement -
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Lo Último

Cargar más

Más leído

Cargar más

Puerto Real Hoy es el periódico independiente de la localidad de Puerto Real. Fundado en 2014, está hecho por periodistas titulados que acuden al rigor de la información para sus conciudadanos.

Contacto: redaccion@puertorealhoy.es

© Be First SL - ISSN: 2444-3662 || Registro ROMDA Nº RS8C2UZT5H | Stock images by Depositphotos | Design images by VistaCreate

error: El contenido está protegido.