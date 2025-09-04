Abiertas las inscripciones para participar en el Trofeo Bahía de Cádiz de Orientación

El club de Orientación Deportiva Fundi-O, junto con la Federación Andaluza de Orientación y en colaboración con el Ayuntamiento, va a celebrar una serie de pruebas a pie y en bicicleta que se celebrarán el sábado 20 y el domingo 21 de septiembre.

Las dos modalidades que van a desarrollarse son las siguientes: Rogaine, en la que el circuito se realiza andando y en grupo; y la MTB-O, en la que se compite en bicicleta de manera individual. El día 20 se hará la prueba a pie por todo el casco urbano de la ciudad, y el domingo 21 la prueba de bicicleta por la zona del Barrio Jarana.

El Club de Orientación Fundi-O es uno de los clubes de orientación de la provincia de Cádiz. Tiene su sede en Cádiz pero los socios vienen de todos los rincones de la provincia, e incluso de fuera de ella, siendo uno de los clubes con más federados de Andalucía.

PUBLICIDAD

La directora de la prueba, Eva López Sepúlveda, que ha estado presente junto con la concejal de Deportes Virginia Mena en la presentación del evento, ha indicado que las inscripciones están abiertas para toda la población, aunque no se haya practicado nunca ni se este federado. Para inscribirse hay que acceder a la dirección fundi-o.es, donde además se podrá obtener información complementaria.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real