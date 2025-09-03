El PSOE Puerto Real denuncia que Aurora Salvador consigue «el verano más frío de Puerto Real»

El PSOE de Puerto Real denuncia que este verano ha sido «el más frío y vacío de actividades para la ciudadanía y visitantes que podemos recordar. El equipo de Aurora Salvador, de la Confluencia y Adelante Andalucía, ha demostrado una falta total de interés en dinamizar La Villa, dejando sin apenas programación cultural ni lúdica a un municipio que merece mucho más».

«La realidad es que Puerto Real está sucio, con contenedores desbordados, basura acumulada y plagas de ratas que recorren las calles y, además de todo esto, no se le ha ofrecido a la ciudadanía actividades para amenizar el periodo estival, para cualquier edad. Ni los más pequeños han tenido propuestas que favorezcan la conciliación, ni las personas mayores han podido disfrutar de eventos adaptados a ellos, mostrando así un abandono generalizado hacia todos los sectores sociales», puntualizó el Secretario General, Carlos Salguero.

«Esta dejadez no solo afecta al ocio, sino también a la economía local, que sufre la falta de eventos atractivos que incentiven el consumo en la hostelería y el comercio. Incluso el evento de fin de verano no tuvo la afluencia de otras veces, incapaz de retener al público en una cita que debería haber congregado a miles de personas en la plaza Rafael Alberti».

«Desde el PSOE consideramos que los escasos actos organizados por el gobierno local solo responden a un intento de mantener el tipo, resultando vergonzoso que se pretendan vender como grandes logros. Una actitud que demuestra que el equipo de Aurora Salvador o bien se ríe de la ciudadanía, o vive en una realidad paralela muy alejada de los problemas reales de Puerto Real», finalizó Salguero.

PUBLICIDAD

FUENTE: PSOE Puerto Real