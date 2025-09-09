Vicente Fernández (PP): «Puerto Real ha vivido un curso político marcado por la parálisis, el desgobierno y la falta de rumbo»

El presidente del Partido Popular en Puerto Real y concejal en el Pleno, Vicente Fernández, ha hecho balance del curso político 2024-2025 en la localidad, asegurando que «la legislatura está siendo una de las más desilusionantes y estancadas que se recuerdan en democracia».

Fernández denuncia «la absoluta falta de gestión del equipo de gobierno, liderado por Aurora Salvador, y una preocupante deriva política que deja al municipio abandonado y sin dirección».

Plenos «sin gestión ni rumbo»

«El equipo de gobierno lleva meses sin llevar un solo punto de gestión al Pleno. Lo poco que se debate lo presentan los grupos municipales de la oposición. Apenas se habla de Puerto Real. Se habla de todo, menos de lo que preocupa a nuestros vecinos», ha lamentado Vicente Fernández. Una situación que, a su juicio, refleja «la parálisis, la improvisación y la falta de planificación de un gobierno sin liderazgo ni hoja de ruta».

«25 mociones del PP: el compromiso con Puerto Real»

«Pese a este contexto de inacción, el Partido Popular ha mantenido su compromiso con la ciudadanía. Hemos presentado 25 mociones en este año político, de las cuales 19 han sido aprobadas por mayoría, 4 por unanimidad y solo 1 fue rechazada», ha destacado Fernández. «Propuestas centradas en los problemas reales del municipio, como la seguridad, la limpieza, la educación, la financiación andaluza o la defensa de las mujeres».

Críticas a Inmaculada Garrido por su transfuguismo

Fernández ha aprovechado el balance para criticar duramente a Inmaculada Garrido, concejala que abandonó el Grupo Popular tras las elecciones municipales. «No ha aportado absolutamente nada al Pleno. Su única contribución ha sido el gasto que supone su presencia. Es una vergüenza para quienes creyeron en el proyecto con el que se presentó», ha afirmado.

GEN

En materia de limpieza viaria, el portavoz popular ha sido tajante: «Puerto Real está sucio. Las calles están en un estado lamentable y alguien tiene que asumir responsabilidades». Por ello, ha exigido que la presidencia del Consejo de Administración del GEN «actúe de inmediato». Fernández ha asegurado que «muchos actúan priorizando intereses internos a la calidad de vida de los puertorrealeños».

Acercamientos PSOE-Confluencia: una legislatura «de supervivencia»

Por último, Vicente Fernández ha mostrado su «preocupación por los últimos acercamientos entre la Confluencia y el PSOE, que parecen buscar mantenerse en el poder como sea hasta 2026. Aurora Salvador ya solo gobierna para llegar con lo puesto a junio de 2027. Mientras tanto, el PSOE intenta rascar el poco rédito que le queda tras su anterior legislatura con AxSí. Ambos partidos piensan más en sus sillones que en el futuro de Puerto Real», ha señalado.

Fernández ha finalizado su balance reclamando a Aurora Salvador que «abandone el escapismo político, escuche a la calle y empiece a trabajar por Puerto Real. Es hora de actuar con valentía, de dejar de esconderse detrás de redes sociales y titulares vacíos. Nuestra ciudad merece un gobierno serio, con ideas claras y ganas de levantar Puerto Real del abandono en el que se encuentra», ha concluido.

FUENTE: PP Puerto Real