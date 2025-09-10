19.1 C
Puerto Real
miércoles, 10 septiembre, 2025
spot_img
InicioLocalEducación

El Ayuntamiento de Puerto Real recuerda a las familias con menores la existencia de ayudas de apoyo a la inclusión educativa

Redacción
By Redacción
0
1

El Ayuntamiento de Puerto Real, a través de la Delegación de Servicios Sociales, informa a la ciudadanía de la existencia de ayudas económicas destinadas a apoyar la inclusión educativa de menores en situación de riesgo de exclusión social y familias en situación de vulnerabilidad, recogidas en la Ordenanza Municipal de Ayudas Económicas para la Atención Primaria y Especializada de Necesidades Sociales, disponible de manera pública en la sede electrónica municipal en el siguiente enlace.

Estas ayudas están dirigidas concretamente a familias con menores a su cargo en situación de riesgo de exclusión social que presentan dificultades para hacer frente a los gastos derivados del comienzo y desarrollo del curso escolar.

La Concejala de Servicios Sociales, Lorena Díaz López, ha querido subrayar “la importancia de recordar a las familias y a toda la ciudadanía en general que el Ayuntamiento de Puerto Real cuenta, desde este año, con una ordenanza reguladora de ayudas económicas, pública y accesible, que garantiza un marco estable y transparente para atender necesidades sociales básicas, entre ellas la inclusión educativa de los y las menores”.

Ayudas recogidas en el Capítulo II, Artículo 7 de la ordenanza

PUBLICIDAD

Las familias con menores a su cargo podrán solicitar apoyo económico en las siguientes áreas:

  • Actividades para la integración socio-educativa de menores en riesgo de exclusión.
  • Adquisición de material escolar.
  • Actividades de apoyo y refuerzo escolar para menores en situación de riesgo de exclusión social, vinculadas a un plan de intervención familiar de los equipos especializados de servicios sociales.
  • Conexión a internet para uso exclusivo escolar, en el caso de alumnado de secundaria y con recomendación expresa del centro educativo y sólo se concederá durante el período escolar.

Información y consultas

Las personas interesadas podrán obtener más información antes de solicitar cita previa en las mesas de información del Centro de Servicios Sociales, situado en el barrio de las 512.

Estas ayudas estarán siempre sujetas al cumplimiento de los requisitos establecidos en la ordenanza, que puede ser consultada en su integridad en la página web del Ayuntamiento.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

Artículo anterior
Vicente Fernández (PP): «Puerto Real ha vivido un curso político marcado por la parálisis, el desgobierno y la falta de rumbo»
Redacción
Redacciónhttps://puertorealhoy.es
La Redacción de Puerto Real Hoy te trae las noticias más importantes de nuestra localidad.

Artículos Relacionados

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

- Advertisement -
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Lo Último

Cargar más

Más leído

Cargar más

Puerto Real Hoy es el periódico independiente de la localidad de Puerto Real. Fundado en 2014, está hecho por periodistas titulados que acuden al rigor de la información para sus conciudadanos.

Contacto: redaccion@puertorealhoy.es

© Be First SL - ISSN: 2444-3662 || Registro ROMDA Nº RS8C2UZT5H | Stock images by Depositphotos | Design images by VistaCreate

error: El contenido está protegido.