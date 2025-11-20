9.6 C
Puerto Real
jueves, 20 noviembre, 2025
El Ayuntamiento de  Puerto Real y Autismo Cádiz impulsan el proyecto ‘Comprender es un Derecho’ para garantizar entornos públicos más accesibles

El Ayuntamiento de Puerto Real y la Asociación Provincial de Familiares y Personas con Trastorno del Espectro Autista – Autismo Cádiz – están trabajando en la elaboración de un nuevo convenio de colaboración destinado a poner en marcha el proyecto ‘Comprender es un Derecho’.

El objetivo de este acuerdo pretende reducir las barreras cognitivas en los entornos públicos, facilitando que los servicios municipales sean plenamente accesibles para todas las personas usuarias, especialmente, para quienes presentan discapacidad intelectual, Trastorno del Espectro Autista (TEA) o cualquier tipo de deterioro cognitivo.

Como parte de los trabajos preparatorios de nuevo convenio, en el día de hoy, miembros de la Asociación de Autismo Cádiz han realizado una visita de evaluación de la accesibilidad cognitiva en el Centro de Servicios Sociales de la localidad, primer espacio municipal donde se implementará el proceso de transformación previsto en el proyecto.

Otras acciones previstas en el convenio:

  • Elaboración de materiales y documentos accesibles, aplicando criterios de accesibilidad cognitiva y lectura fácil.
  • Formación del personal de atención al público en accesibilidad cognitiva y comunicación inclusiva.
  • Adaptación de planes de emergencia y seguridad en los edificios municipales, incorporando pictogramas e instrucciones claras.

Con este trabajo conjunto, el Ayuntamiento de Puerto Real y Autismo Cádiz reafirman su compromiso con la inclusión, la accesibilidad universal y la mejora continua de la atención al conjunto de la ciudadanía.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

Abierta la convocatoria del concurso de adornos navideños con materiales reciclados
Vicente Fernández (PP) denuncia una «situación antidemocrática intolerable» en el Ayuntamiento y anuncia su ausencia en el próximo Pleno Municipal
