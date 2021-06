Vicente Fernández (PP): “¿Cuándo se va a firmar la construcción del BAM-IS en los astilleros de Puerto Real?”

El dirigente popular Vicente Fernandez ha querido mostrar su “preocupación al ver cómo se alarga en el tiempo la firma para la construcción del buque BAM-IS. Llevamos casi un año de atraso en los astilleros de Puerto Real. Ricardo Dominguez, técnico reconocido dentro del sector agrario con larga experiencia en cargos de la Junta de Andalucía, Presidente de Navantia… vino a decir que se construirá en Puerto Real pero sin indicar una fecha concreta. Se excusó diciendo que no está en su manos, entonces ¿en manos de quién?”.

El dirigente puertorealeño ha señalado que “el nuevo buque de Intervención Subacuática (IS) de la Armada –BAM-IS- fue aprobado el pasado mes de noviembre en el Consejo de Ministros, autorizando una inversión de 183 millones de euros destinados a la construcción y equipamiento del primer buque español que estará certificado con las capacidades de salvamento y rescate de submarinos siniestrados. Por ello, está previsto que tendrá como base el Arsenal de Cartagena (Murcia), junto a la Flotilla de Submarinos. Lógico, dado que el nuevo submarino S-80, Isaac Peral, carece de un buque capaz de rescatarlo y este sería este buque”.

Vicente Fernández subrayó que “si está aprobado por el Consejo de Ministros, si está en los Presupuestos del Estado del 2021, si el Ministerio de Hacienda dio el visto bueno, si es una necesidad prioritaria para la Armada Española, si es un modelo supertécnico con posibilidad de utilizar las últimas tecnologías, no sólo para actividades propias de la Armada sino también para otras actividades civiles como son defensa del patrimonio subacuáticos o rescate de accidentes en el mar… si todo esta a favor, ¿qué aprobación queda?, ¿qué falta? La decisión política para que se ponga en marcha la construcción”.

El líder popular reclamó que “la alcaldesa de Puerto Real debe reclamar a su partido, a su líder, que den la orden ya de firmar la construcción y se acaben las incertidumbres de los trabajadores, a los cuales vienen a a tranquilizar desde Madrid pero no a poner fecha de firma. Señora Amaya, tiene la obligación de mojarse con los trabajadores puertorealeños ante Pedro Sánchez, para algo es su compañero de partido. Basta ya de manifestaciones aquí pero no exigir en Madrid a Pedro Sánchez, no juegue con la doble cara con los trabajadores”.

“Este no es un tema baladí, son puestos de trabajo directos e indirectos en Navantia, que se suma al problema de la factoría puertorealeña de Airbus. Este barco supone a Matagorda unos 36 meses de trabajo, con un total de 1,3 millones de horas de trabajo y 1.115 empleos, entre directos e indirectos”, finalizó Fernández.

FUENTE: PP Puerto Real

