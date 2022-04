Verdes EQUO reclama la apertura del punto limpio de Casines

Verdes EQUO Puerto Real ha pedido “la inmediata apertura” del punto limpio de Casines. Este equipamiento, señala la formación, se mantiene cerrado desde el 1 de noviembre para la realización de “obras de mejora”, según una publicación en Twitter de la empresa pública GEN.

Desde el partido verde consideran “exagerado el tiempo que lleva la instalación cerrada, y no parece normal que unas supuestas obras de mejora se dilaten tanto en el tiempo. El servicio lleva medio año cerrado. Desde Verdes EQUO nos preguntamos qué obras están haciendo allí cuando no se percibe ningún movimiento y cómo es posible que se prolonguen tanto. Mantener la instalación cerrada provoca la mala gestión de muchos residuos, como por ejemplo los vertidos de escombros ilegales que proliferan por doquier. No es que la ausencia del punto limpio justifique ni mucho menos las actitudes incívicas, pero cuanto más cómodo se lo pongamos a la ciudadanía para evitarlas, más difícil será que se produzcan”.

“El prolongado cierre del punto limpio es un botón de muestra más de la desidia que demuestra este Equipo de Gobierno en materia medioambiental. Otras ejemplos como fuentes de agua potable que llevan prácticamente toda la legislatura cerrada, el punto limpio móvil que sólo empezó a funcionar con regularidad tras nuestra denuncia, el cierre sine die del paso por el Pinar de la María, la falta de diligencia para combatir la plaga que está acabando con nuestros pinos o la ausencia de políticas serias de movilidad sostenible teniendo como ejemplo paradigmático haberse cargado un tramo de carril-bici nada más llegar al gobierno y no haberlo repuesto tres años después”.

“Llama poderosamente la atención que el cierre del punto limpio de Casines haya prácticamente coincidido con la cesión de este servicio del Ayuntamiento a GEN. De nuevo se repite la situación que ya se ha dado varias veces en esta legislatura. El Gobierno municipal no hace su trabajo y no fiscaliza convenientemente la labor de la empresa pública GEN a través de los servicios municipales de Medio Ambiente. Como ya sucediera en cuestiones como los jardines, por ejemplo los del soterramiento, la playa y aparcamiento de la Cachucha o los mencionados puntos limpios móviles”, finalizan.

FUENTE: Verdes EQUO Puerto Real

