Pellegrini alcanza el Top 5 histórico de entrenadores en LaLiga

A sus 72 años, Manuel Pellegrini acaba de colarse entre los cinco técnicos más importantes en la historia de LaLiga por número de partidos y victorias, y lo ha hecho a su manera, sin estridencias, con esa serenidad que lo acompaña desde que aterrizó en España hace ya más de dos décadas. La última victoria del Betis, ha servido como empujón definitivo para situarlo en un lugar reservado a nombres que marcaron época.

Una victoria que vale mucho más que tres puntos

En la previa, las apuestas La Liga apuntaban con firmeza hacia el Atlético de Madrid y el Metropolitano volvía a presentarse como territorio complejo para el Betis. Sin embargo, el equipo verdiblanco decidió competir sin complejos, rompió una racha que se alargaba demasiado y dejó atrás la herida reciente de la Copa con un triunfo cargado de significado.

Mientras los focos se centraban en el resultado, Manuel Pellegrini alcanzaba los 545 partidos dirigidos en Primera División, entrando de lleno en el Top 5 de entrenadores con más encuentros en la historia de LaLiga. Un hito que confirma la dimensión de una carrera construida con constancia y regularidad.

Regularidad como sello personal

Si algo explica este logro es la constancia. Pellegrini suma 260 victorias en la máxima categoría, con un porcentaje cercano al 48%, un dato que lo coloca en una posición privilegiada frente a otros técnicos históricos. Y lo curioso es que nunca ha necesitado grandes discursos para sostener sus proyectos; su método se basa en el equilibrio, en la gestión del vestuario y en una idea clara de juego que rara vez traiciona.

Desde su llegada al Betis, esa regularidad se ha convertido en costumbre. Clasificaciones europeas encadenadas, una Copa del Rey levantada y la sensación de que el equipo compite siempre, incluso cuando atraviesa semanas complicadas.

De hecho, el conjunto verdiblanco ha alcanzado cifras goleadoras que ya forman parte de su historia reciente, con 300 tantos en Liga bajo su dirección, un registro que demuestra continuidad y ambición.

Un técnico que siempre vuelve a levantarse

Lo llamativo es que Pellegrini ha sabido reinventarse sin perder su esencia. Tras su etapa en el Real Madrid, donde firmó un récord de puntos que no le bastó para conquistar títulos, lejos de diluirse regresó a España con la misma energía, primero para consolidar al Málaga en Europa y después para transformar al Betis en un habitual aspirante a plazas continentales.

Además, su renovación hasta 2027 refuerza la idea de que el club cree en el proyecto y en la figura del Ingeniero como pilar. En Heliópolis se percibe estabilidad, algo que no siempre ha sido sencillo en el pasado, y buena parte de esa calma nace del banquillo. Pellegrini transmite confianza, incluso cuando el calendario aprieta o los resultados tambalean.

El reto ahora mira hacia la Champions