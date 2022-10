V. Fernández (PP): “El recibo del agua baja gracias a Juanma Moreno”

Vicente Fernández, Presidente del Partido Popular en Puerto Real, ha querido mostrar “la realidad de las medidas fiscales dictadas por la Junta de Andalucía, para los vecinos y vecinas de Puerto Real y de un extremo a otro de Andalucía”. “Hay que dar las gracias a Juanma Moreno, por gobernar pensando en Andalucía y en los andaluces. Por ser un Andalucista Constitucional, por un Andalucismo Real, que usa nuestro Estatuto de Autonomía para beneficio de los andaluces y andaluzas y su futuro”, indicó.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

El líder popular señaló que el Presidente Andaluz “gestiona pensando en la grave crisis por la inflación que tenemos encima, por ello, se ha suspendido temporalmente la Cuota Autonómica del Agua, que son unos euros que todos los meses vienen en el recibo, para todas las familias. Pueden mirarlo. Esos euros no lo van a pagar los vecinos y vecinas de Puerto Real. Eso a lo largo de un año es un ahorro que interesa a todas las familias, sobre todo a las que tienen problemas para pagar los recibos del agua. El PSOE estableció este canon de mejora de las infraestructuras hidráulicas de Andalucía, de depuración de aguas, pero poco la utilizó y ahora tenemos las consecuencias de la sequía. La Administración Pública Andaluza dejará de ingresar 140 millones de euros, pero esto no afectará a la ejecución de las obras hidráulicas, gracias a un remanente de 551 millones de ingresos no gastados. Eso es gestionar y no apretando más a las familias”.

“El Gobierno de Juanma Moreno lo que ha hecho esta semana es equiparar a Andalucía con Europa, también en lo fiscal. El impuesto del patrimonio, que se bonifica en un 100%, es un impuesto que algunos expertos califican de doble tributación, supondrá que vuelvan contribuyentes a nuestra tierra y servirá para que vengan nuevos inversores y empresarios, poniendo su domicilio fiscal en Andalucía. Esta como otras bajadas de impuestos que ya se han realizado, al final suponen que se ingresaran más impuestos anualmente y, como se ha demostrado, en los Presupuestos Generales de Andalucía, habrá más dinero para los servicios públicos, políticas sociales, sanitarias y de empleo. Deflactar el 4,3% los tres primeros tramos del IRPF, no beneficia a los ricos, sino todo lo contrario, es que los vecinos y vecinas evitar que paguen más si se les suben los salarios en sus empleos, y hará que tengan más dinero en los bolsillos. Esta deflación no es para los que más tienen, sino basta mirar cuáles son los tramos a los que afecta”, explica.

“Andalucía tiene el orgullo de rentabilizar su gestión, y no tiene esa manía de Pedro Sánchez de subir cada vez más la presión fiscal, pero no mejorar la eficacia y la rentabilidad de su gestión. Algunos parecen que no les gusta que Andalucía, deje de ser de los últimos, pasando a ser un referente en España. No comprendo ese ataque, por permitir que 360 millones de euros se queden en el bolsillo de los andaluces bajando impuestos. Además, estaba anunciado en el programa electoral, o sea un compromiso con los electores andaluces, las consecuencias fue mayoría absoluta. Exijo respeto a las decisiones de los andaluces en las urnas, exijo respeto a nuestras competencias autonómicas, exijo que se nos deje de discriminar con otras comunidades autonómicas”, añade.

“Los vecinos y vecinas comprobarán, como la demagogia centralista y que quieren seguir manteniendo el sur bajo el norte. Basta ya. No somos el sur, somos Andalucía. Ahora, afrontamos el reto de atender a las familias, buscar inversores y empresarios para mejorar la lacra del paro y el mal empleo. A estos que ahora protestan, Andalucía, ha pasado del quejío al orgullo. El gobierno de Juanma Moreno, quiere una Andalucía que apueste por aprovechar sus excepcionales condiciones de calidad de vida y cultura para atraer talento joven, inversión y consumo: pasar del PER al emprendimiento, del subsidio a la ambición. Quiero lo mismo para Puerto Real”, finaliza.

FUENTE: PP Puerto Real

PUBLICIDAD