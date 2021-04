V. Fernández (PP): “Amaya ha sobrepasado todas las líneas rojas de la ineficacia política”

El Presidente del Partido Popular, Vicente Fernández, se ha dirigido a los medios de comunicación a través de una nota de prensa donde considera que “la Alcaldesa Elena Amaya cuando quedan dos años de las elecciones ha sobrepasado todas las líneas rojas de la ineficacia política, las males artes, la desconsideración a su cargo de máxima representante del pueblo de Puerto Real y de no solucionar los problemas al nivel de vida de nuestros ciudadanos. Ella da la espalda a los ciudadanos y ciudadanas de nuestra localidad”.

Fernández explicó que “es penoso escuchar, cuando sólo lleva dos años de legislatura, que hable que necesita otro mandato. En esta mitad de legislatura, ha demostrado que su único objetivo es conseguir el sillón y conservarlo, nada más, que hubieran pensado ¿los primeros militantes socialistas de nuestra Villa de ella?, ¿qué cambios se han producidos? Su único discurso político es ‘la culpa no es mía, la culpa es de la oposición municipal que me bloquea’, ¿pero si tienen un equipo de Gobierno con mayoría absoluta de la Corporación Municipal como le van a impedir hacer nada?. Pero hasta su gran logro, el de subir el IBI en el año en que todos los ayuntamiento han congelado, incluso los de su partido, lo lanzó sin negociar con la otra parte de su equipo que se fue del pleno y tuvo que dejarla pendiente para llevarlo al siguiente pleno. Si los temas ya sobresalen de la Corporación de Puerto Real, la culpa es de la Junta de Andalucía. Claro es que es del Partido Popular, olvidando todas las inversiones que se están realizando en los dos años que llevan gobernando. Esos son hechos, no palabras ni mentiras. Es decir, miente como un niño o niña pequeña, la culpa no es mía es de otro, pero lo malo es cuando ella ni se entera de lo que pasa en el Gobierno de Pedro Sánchez, el competente, por ejemplo, para el caso de AIRBUS, al que tenía que haber convencido de que esta factoría puertorrealeña es vital para nuestra localidad y pedirle que invirtiera y negociara en otras líneas de esta empresa, a condición de que esta factoría estratégica no fuera tocada.

“Esto se ha realizado con otras factorías. Esto demuestra claramente, el desconocimiento de que existe de Puerto Real incluso con una alcaldesa con carnet del PSOE. En los que mandan en su Partido, que presentaron una propuesta no de ley en el Congreso de los Diputados y sólo hablaba de la factoría de Getafe, y ¿Puerto Real, qué?. Menos mal que fue corregido para que no se nombrara ninguna en concreto, esto gracias a nuestra diputada gaditana del Partido Popular, María José García-Pelayo, y se defendiera todas”, recuerda.

Fernández también hizo alusión a la visita de la Ministra de Industria, Reyes Maroto, durante días pasados a Cádiz. “La Ministra vino, se tomó algo con la Señora Amaya y se fue. Estando en sus manos el influir desde el principio en que no se cerrara nuestra factoría e impedir la pérdida de puestos de trabajos. Así trata el PSOE a Puerto Real, dándole la espalda, con una Ministra que sabía antes de venir que la factoría se cerraba, ¿a que venía? ¿a mentir o a dar coba?”, indica.

Vicente Fernández propone una solución “es necesario un cambio en la Alcaldía, con generosidad de todos los grupos políticos municipales. Quedan dos años de legislatura. No se pueden perder estos dos años, Puerto Real no puede ni se merece ir sin rumbo fijo dos años más. No es casualidad que se vayan empresas de aquí a otras poblaciones cercanas, no es casualidad que no vengan o no se busquen grandes empresas que den puestos de trabajo, no puede ser que el ciudadano sufra en esta crisis subida de la presión fiscal mientras que los servicios municipales prestados se recorten como los de instalaciones deportivas y un largo etc.. Nosotros no tenemos representación municipal pero a todos los grupos políticos pido que se reúnan y consensúen un programa de dos años para parar el declive y este se transforme en crecimiento. Con generosidad por parte de todos, los que están en el equipo de gobierno o los que están fuera, no puede esperar Puerto Real ni sus ciudadanos. Una moción de censura por Puerto Real es la salida”.

El Presidente de los Populares puertorrealeños acabó pidiendo a Elena Amaya que “tenga la generosidad de dar un paso al lado, sé que no escuchara, está en su sillón que le toco, y que debería ir a la Televisión a la Ruleta de la Fortuna o el Precio Justo para probar, eso sí, allí no podrá decir que si falla que la culpa no es suya es de los demás”.

