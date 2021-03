Satisfacción municipal ante el compromiso de la Ministra de Industria con los empleos de Airbus

Esta reunión ha servido para conocer que hay sobre la mesa una solución para la planta de Airbus en Puerto Real, según ha comentado la alcaldesa. “Con eso me quedo satisfecha. A partir de ahora el contacto será continuo y la ministra vendrá en breve a Puerto Real a visitar las instalaciones y sé que el Gobierno pondrá todo el empeño para mantener la planta de Airbus y que no tengamos que ver de nuevo destrozada la industria en nuestro pueblo”.

Previous La Hermandad de Los Dolores encendió sus velas para celebrar el Lunes Santo