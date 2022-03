V. Fernández: “Amaya siempre llega tarde, mal y a destiempo”

Vicente Fernández, presidente del PP Puerto Real, ha señalado que “la alcaldesa de Puerto Real, doña Elena Amaya, como siempre en casi todos los temas municipales, cuando llega lo hace tarde y mal, siempre a destiempo”.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

El dirigente popular indica que “la Señora Amaya ha comunicado a la opinión pública su anuncio de haber mantenido un encuentro con el senador del PSOE por la provincia de Cádiz, Don Alfonso Moscoso, sobre diversos problemas de Puerto Real, como es la carga de trabajo para Astilleros, temas relacionados con hacienda, y otro proyecto para Puerto Real”.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

“El poco peso político de la Señora Amaya salta a la luz, por desgracia. Vengo diciendo desde hace bastantes meses, en notas de prensa, que busque la manera de hablar directamente con su compañero de partido y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ella es la alcaldesa, hay temas importantes para Puerto Real y para nuestra comarca de la Bahía de Cádiz que están en manos del Gobierno, como es el caso de la factoría Airbus y su futuro, la carga actual y a medio plazo de los Astilleros, la inversión de nuevas factorías para nuestro término municipal, etc. El tiempo pasa y pasa rápidamente, ahora sale con algunos problemas inconcretos salvo el de Astilleros: como siempre tarde, pero además mal, no va a hablar con Pedro Sánchez ni siquiera con un miembro del Congreso de los Diputados, sino con un miembro del Senado de la Provincia de Cádiz. Para esto hubiera sido más fácil haber llamado por teléfono a este senador, ex alcalde de Villaluenga del Rosario, aunque claro, si lo que quería es hacerse una foto con el senador, esto lo explicaría todo”.

“Este senador, de una cámara sin demasiada competencia y no de excesiva autoridad en su grupo político, como se aprecia que durante esta legislatura ha llevado dos preguntas orales al Pleno y otras dos mociones. Por ello, espero que tenga tiempo para realizar algunas preguntas sobre temas de nuestra ciudad. Humildemente le sugiero temas: la factoría de Airbus en Puerto Real, la carga de Astilleros Puerto Real este año y los próximos, también porqué barcos encargados por el Gobierno a empresas privadas de Defensa y para el Ministerio del Interior no se los ha encargado a los Astilleros de La Bahía de Cádiz, las posibilidades de que la factoría -que desde el gobierno de Pedro Sánchez ofreció con financiación incluida a Barcelona-, y que renunció la Generalitat venga a Puerto Real. Son solamente unas preguntas que haría, por poner unos ejemplos”.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

“Siento decir que Puerto Real no tiene alcaldesa real, además su influencia en su propio partido es muy reducida. Una persona que le gusta la movilidad, los viajes, ¿no puede irse a Madrid y reunirse allí con Pedro Sánchez aunque fuera en un pasillo del Congreso?, ¿no puede aprovechar la ocasión y reunirse en el Congreso de los Diputados con los jefes de su grupo político exponiendo la situación de Puerto Real?”.

Fernández finaliza: “en su caso, cuando se ha debatido sobre problemas que incumben a nuestra ciudad, hubiera estado presente. Seguro que desde su grupo político le hubieran facilitado una invitación. En esta legislatura se han debatido mociones de diversos grupos políticos. Así, en el problema de la factoría de Airbus, ha quedado clara la influencia determinante del Gobierno de Pedro Sánchez. Además, desde que se anunciaron los problemas ,desde ese Gobierno se han firmado múltiples contratos con esta empresa, muchos millones invertidos. La factoría de El Puerto crece, en tamaño y en empleo, lo cual me alegro, pero, ¿por qué se deja aparcada nuestra factoría de Puerto Real? ¿hay algo real previsto para ella?. Así, mientras que El Puerto verá reforzados sus ingresos, nuestra ciudad, ¿perderá ingresos?, esto debería responderlo la señora Amaya”.

FUENTE: PP Puerto Real

PUBLICIDAD