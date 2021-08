Unidas Podemos señala que “Carlos Salguero no respeta las decisiones tomadas por el Pleno de la Corporación Municipal”

Unidas Podemos Puerto Real ha indicado que “agosto ha sido el mes más convulso de la política puertorrealeña. Si nuestra alcaldesa, Elena Amaya, ha cometido la imprudencia de usar su cargo como alcaldesa para emitir a la ciudadanía de Puerto Real que es libre de empadronarse en Cádiz si no le gusta su gestión y de realizar manifestaciones con datos falsos sobre la Covid -los cuales han sido desmentidos por la verificadora de datos Newtral a nivel nacional- quedando Puerto Real nuevamente en ridículo gracias a ella y gracias a sus socios de gobierno de AxSí; ahora se suma a la ola de calor política el señor Carlos Salguero, teniente de alcaldesa y Concejal de Urbanismo y Medioambiente”.

La formación señala que “el Pleno del ayuntamiento, máximo órgano depositario de la soberanía puertorrealeña, aprobó en diciembre pasado por 9 votos a favor (Podemos, IU y Equo), 7 en contra (PSOE) y 5 abstenciones (AxSí y C’s) solicitar la ampliación del Parque Natural Bahía de Cádiz para protegerlo. En concreto se aprobó apoyar tanto la propuesta de ampliación del Parque Natural Bahía de Cádiz presentada por Ecologistas en Acción como la de la Asociación Plataforma Vecinal Río San Pedro. A efectos prácticos se le mandataba al señor Salguero, por orden de la Corporación Municipal, a que votara ‘SÍ’ a la ampliación en la Junta Rectora del Parque donde él es el representante por parte de Puerto Real”.

“El señor Salguero, con una postura nada diligente, no vota ni que sí ni que no, sino que en una labor torticera de equidistancia y estrategia partidista, delega su voto en el representante del Ayuntamiento de San Fernando, para así decir que ‘no ha votado que no y no se ha abstenido’, creyendo que la ciudadanía de Puerto Real es lo suficientemente inmadura como para no ver su engaño, solo para sacar rédito partidista. No le importa el criterio de sus representantes y no le importa el criterio de las asociaciones que claman contra su gestión como la nefasta del Río San Pedro”.

“Para el equipo de gobierno solo importa su propio y único criterio, con independencia de que puedan estar equivocados. Entendemos que AxSí tenga como estrategia callarse y ser tibio en sus declaraciones blanqueando así la gestión del PSOE de Puerto Real, para intentar arañarles unos votos a sus socios en las próximas elecciones, pero no entiende que en el seno de gobierno la estrategia partidista no debería ser el centro de la acción política, ni el dinero, ni el poder, ni el sillón, sino la resolución de los problemas de la ciudadanía y la gestión eficiente de los recursos municipales, así como cumplir los mandatos del Pleno al que debería rendir cuentas, como no se da el caso”.

Desde Unidas Podemos “exigimos al equipo de gobierno que se cumplan estricta y rigurosamente los mandatos del plenario de nuestro Ayuntamiento, y no se realicen acciones absolutistas y antidemocráticas como lo que ha hecho el Sr. Salguero con la ampliación del Parque Natural Bahía de Cádiz. Por ello, para la limpieza y transparencia de la institución pedimos la inmediata dimisión del Sr. Salguero por ejercer abuso de poder y engaño con su actitud manifiestamente antidemocrática”.

“Otro episodio más de un agosto acalorado por parte de un gobierno de prensa rosa. Desde nuestro grupo esperamos que septiembre devuelva las nubes al mar y baje la temperatura, porque la ciudadanía no aguanta tanto espectáculo de playa”, finalizan.

FUENTE: Unidas Podemos

