Un 53% de los lectores de PRH votarían a Barroso en unas elecciones municipales

Un sondeo de intención de voto realizado a través de las plataformas de Puerto Real Hoy ha generado un sismo político en Puerto Real, confirmando un sólido respaldo popular a la figura del exalcalde, José Antonio Barroso.

La encuesta, lanzada a través de redes sociales (Instagram y Facebook), reveló que un 53% de los 1732 participantes votaría «Sí» si se presentara a unas elecciones en 2027, superando en seis puntos al 47% de votos negativos.

Este resultado cobra una relevancia inmediata al confirmarse que Barroso, cuya imagen presidía la encuesta, está «sopesando presentarse a las elecciones municipales de 2027«.

¿Retorno a la cima?

La contundencia del 53% a favor de la potencial candidatura del histórico líder de la izquierda sugiere que existe un nicho importante de votantes dispuestos a apoyarle. La consulta, realizada el 28 de septiembre, pone de manifiesto la capacidad de Barroso para movilizar a la opinión pública, incluso tres años antes de la cita electoral.

Este respaldo se interpreta en el contexto local como un claro deseo de amplios sectores de la ciudadanía de ver nuevamente al exalcalde en la primera línea de la política municipal.

Electorado joven y activo en redes

El perfil demográfico de los participantes en la encuesta ofrece una perspectiva crucial sobre la base de apoyo, concentrada en las franjas de edad más jóvenes y con mayor actividad digital:

La mayoría proviene del segmento de 25 a 34 años , que representa el apoyo más nutrido con un 31,2% del total.

, que representa el apoyo más nutrido con un del total. Inmediatamente después, el grupo de 18 a 24 años acumula un 25% de la participación.

acumula un de la participación. La franja de 35 a 44 años aporta un 21,0%.

Casi las tres cuartas partes de los encuestados (un 77,2%) son menores de 45 años, un dato que desafía la tendencia tradicional y subraya el alcance de la figura de Barroso entre el electorado más joven y con mayor presencia en plataformas sociales. Esta composición de la audiencia indica una fuerte movilización de los segmentos que son estratégicos para la izquierda.

Barroso, en la antesala del regreso

La información sobre la intención de voto se complementa con el anuncio de su posible vuelta a la primera línea política. La posibilidad de que José Antonio Barroso concurra a las municipales de 2027, sitúa al exalcalde en una posición de fuerza de cara a la reordenación del panorama político local y ello sin contar con el grueso del electorado puertorrealeño que supera los 44 años y que podría, en gran medida, ser el acicate definitivo en caso de que el ex Regidor quisiera volver.