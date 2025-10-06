El Ayuntamiento repara motores y bombeo de 5 pozos municipales para facilitar el riego de zonas verdes

El responsable municipal de mantenimiento urbano, Antonio Gil, ha anunciado que en estos días se ha iniciado la reparación de los pozos municipales, una actuación que redunda en el modelo de economía circular como método para aprovechar al máximo los recursos disponibles y establecer políticas de ahorro de energía, entre otras premisas.

Los pozos objeto de la actuación se ubican en: M.ª Auxiliadora, Ciudad Jardín, piscina municipal, Cruz de la Degollada y borde litoral.

El objetivo es la reparación de los sistemas de bombeo y motores para facilitar el riego autorizado con agua de pozo en las zonas verdes que disponen de esta infraestructura. La inversión que va a realizarse asciende a unos 10.000 euros, y se prevé que antes de finalizar el año haya terminado esta reparación.

Antonio Gil insiste en que “continuamos en un contexto de sequía y siguen vigentes las prohibiciones establecidas en el Bando de Alcaldía sobre esta cuestión”. En este sentido, el concejal recuerda que está prohibido el uso de agua potable para el riego, y “de ahí la importancia de que los pozos funcionen correctamente, porque todos tenemos la responsabilidad de velar por un uso responsable del agua”.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real