José Antonio Barroso sopesa presentarse a las Elecciones Municipales de 2027

El rumor llevaba ya más de un mes en la calle. Y en las pasadas sesiones plenarias era evidente que, tanto la oposición como el equipo de gobierno estaban pendientes de que este día llegara. Y es que José Antonio Barroso, quien fuera Alcalde de Puerto Real durante 23 años, ha dado un primer paso que le podría llevar a concurrir a los comicios municipales en 2027.

La falta de liderazgo de Puerto Real en el entorno de la Bahía, su falta de competitividad industrial -principalmente-, entre otros aspectos ha provocado que, junto a las opiniones de personas muy allegadas al mismo, comience a tomar forma una posible candidatura de cara a gobernar nuevamente en Puerto Real desde que no consiguiera revalidar la alcaldía en 2011.

Casi tres décadas en la política

Barroso fue uno de los grandes protagonistas de la política local durante más de 30 años. Su nombre está ligado a la historia reciente de Puerto Real, donde llegó a ser alcalde en ocho ocasiones, gobernando entre 1979 y 2011 —excepto en el periodo 1995-1999, cuando la oposición se unió para apartarlo de la Alcaldía—.

Su carrera política comenzó a finales de los años setenta, cuando encabezó la candidatura del Partido del Trabajo de España en los primeros comicios democráticos. Posteriormente fundó Unidad Puertorrealeña (1983) y más tarde la Agrupación Democrática de la Izquierda (ADI) en 1991. También se presentó bajo las siglas de Izquierda Unida, formación con la que logró varios mandatos consecutivos. Además, ejerció como parlamentario andaluz entre 1982 y 1986 y fue candidato al Congreso de los Diputados en las elecciones generales de 2008.

Su salida de la primera línea se produjo en 2011, después de que, desde Izquierda Unida, se le diera la espalda. Desde entonces no ha vuelto a ostentar ningún cargo público, aunque nunca se ha desvinculado del todo del debate político.

Y si…

Aunque en el presente no milita en ninguna organización, tampoco parece cercano a las formaciones de izquierdas que actualmente tienen representación en el pleno municipal. Si bien, muchas de ellas sí que han contactado con él en alguna ocasión para pedirle consejo. Aunque, de cara a la galería, todas ellas lo niegan.

Por ello, de confirmarse su regreso, todo apunta a que lo haría a través de una nueva fuerza política, tal y como ya hizo en el pasado. Personas no le faltan, ya que, según ha podido saber Puerto Real Hoy, conocedor de las intenciones de Barroso desde primeros de septiembre, ya ha tenido acercamientos de personas de diversa índole y perfil en Puerto Real para sacar adelante una posible candidatura.