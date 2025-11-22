17 C
Puerto Real
sábado, 22 noviembre, 2025
Tres puertorrealeños brillan en la Gala Provincial del Deporte de Diputación

Premiados por la Diputación Provincial de Cádiz en 2025.
Puerto Real volvió a destacar en el deporte provincial gracias a la presencia de tres representantes locales entre los 62 galardonados en la Gala Provincial del Deporte organizada por la Diputación de Cádiz. Las jóvenes deportistas Martina Vega León y Aitana, junto al árbitro internacional Benjamín Jiménez, fueron distinguidos en un acto celebrado en el Palacio de Congresos de La Línea de la Concepción.

Martina Vega León, bronce en el Campeonato de España de Lucha Olímpica sub-15

La puertorrealeña Martina Vega León, del Club Artes Marciales Vejer, recibió el reconocimiento tras lograr una destacada tercera posición en el Campeonato de España de Lucha Olímpica sub-15, consolidándose como una de las promesas más firmes de la provincia en esta disciplina.

Martína Vega en competición.
Aitana, talento emergente de la natación

También fue premiada Aitana, nadadora del Club Nada Gades, que ha protagonizado una temporada sobresaliente, situándose entre las deportistas más destacadas de su categoría a nivel andaluz y nacional.

Aitana Estrada durante una prueba de natación.
Benjamín Jiménez, mención especial por su trayectoria internacional

Además, la gala incluyó una mención especial al árbitro internacional de baloncesto Benjamín Jiménez, natural de Puerto Real, en reconocimiento a su extensa trayectoria profesional. Jiménez ha arbitrado en competiciones de máximo nivel, representando a la Villa en el arbitraje nacional e internacional.

Benjamín Jiménez recogiendo el premio a su trayectoria.
La provincia celebra 62 éxitos deportivos

En total, la Diputación reconoció a 62 deportistas (35 mujeres y 27 hombres) no profesionales nacidos antes de 2010 que lograron podio en campeonatos de España, europeos o mundiales. Los premiados proceden de 17 localidades gaditanas y suman 27 oros nacionales, 20 platas, 12 bronces, además de dos títulos mundiales y una medalla de plata mundial.

La institución provincial entregó además ayudas económicas que, en conjunto, alcanzan los 70.812 euros, destinadas a apoyar la continuidad y la proyección de estos deportistas.

Puerto Real, presente en la élite deportiva

La presencia de tres puertorrealeños en un listado tan competitivo subraya el potencial deportivo de la ciudad y la dedicación de sus clubes, entrenadores y familias. Tanto Martina, Aitana como Benjamín representan la constancia, el esfuerzo y el talento que siguen situando a Puerto Real en la primera línea del deporte provincial.

