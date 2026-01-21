13.1 C
Puerto Real
miércoles, 21 enero, 2026
Teatro Lírico Andaluz trae a Puerto Real la zarzuela ‘La del manojo de rosas’

El próximo 6 de marzo a las 19:00 horas, el Teatro Principal de Puerto Real acogerá la representación de ‘La del manojo de rosas’, uno de los títulos más emblemáticos del género lírico español, de la mano de Teatro Lírico Andaluz.

Las entradas ya están disponibles en la web de Tickentradas y en la taquilla del teatro.

‘La del manojo de rosas’ es un sainete lírico en dos actos, con música del maestro Pablo Sorozábal y libreto de Anselmo C. Carreño y Francisco Ramos de Castro, estrenada en 1934 en el Teatro Fuencarral de Madrid con gran éxito.

Ambientada en un barrio madrileño de los años 30, la obra combina una historia sentimental con elementos costumbristas y una crítica social suave y elegante. Destaca por su retrato del Madrid castizo y por una partitura donde Sorozábal mezcla ritmos tradicionales del sainete —como el pasodoble, chotis y mazurca— con influencias modernas como el fox‑trot.

Considerada una de las zarzuelas más representativas del siglo XX, La del manojo de rosas se mantiene viva por su frescura, su música inolvidable y su retrato universal de las relaciones humanas. La interpretación de Teatro Lírico Andaluz promete acercar al público de Puerto Real una puesta en escena fiel al espíritu original, llena de ritmo, humor y emoción.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

