Recuperados en Puerto Real dos todoterrenos robados y desmantelada parte de una red vinculada al crimen organizado

La Policía Nacional ha desarrollado una importante actuación policial en el término municipal de Puerto Real, enmarcada en la lucha contra el crimen organizado, que ha permitido la recuperación de dos vehículos todoterreno sustraídos y la detención de dos personas presuntamente implicadas en estos hechos.

La intervención tuvo lugar el pasado 16 de enero, cuando agentes del grupo UDYCO Bahía de Cádiz avanzaban en una investigación relacionada con el robo de vehículos todoterreno de alta gama, especialmente utilizados por organizaciones criminales debido a su capacidad de desplazamiento y carga en entornos rurales y zonas de difícil acceso.

Las pesquisas condujeron a los investigadores hasta una finca situada en el término municipal de Puerto Real, donde se estableció un dispositivo de vigilancia. Durante la actuación policial, varios individuos fueron detectados en el interior de la parcela, produciéndose la huida de dos de ellos al percatarse de la presencia de los agentes.

En el garaje anexo a la vivienda, la Policía Nacional localizó dos vehículos todoterreno de la misma marca, ambos denunciados previamente como sustraídos. Los coches presentaban signos evidentes de uso intensivo en terrenos rurales, así como modificaciones compatibles con su utilización para actividades ilícitas, lo que refuerza la hipótesis de su vinculación con redes criminales asentadas en la provincia.

Como resultado de esta actuación, dos personas fueron detenidas en Puerto Real como presuntas responsables de la sustracción de los vehículos. Tras su arresto, fueron trasladadas a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias correspondientes. Los todoterrenos recuperados quedaron depositados en la Comisaría Provincial de Cádiz, a la espera de ser devueltos a sus legítimos propietarios.

Desde la Policía Nacional se destaca que este tipo de operaciones forman parte de un dispositivo permanente de control y vigilancia en la Bahía de Cádiz, con especial atención a Puerto Real y su entorno, con el objetivo de prevenir el uso del municipio como enclave logístico para actividades delictivas relacionadas con el crimen organizado.