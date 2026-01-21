Ampliado el plazo de inscripción para los cursos gratuitos del programa Empleo Cerca de Diputación previstos en Puerto Real

El Instituto Municipal de Promoción de Puerto Real (IMPRO), informa de la ampliación, hasta el 4 de febrero, del plazo de inscripción para participar en los cursos ‘Atención al cliente, consumidor y usuario’ y ‘Organización del transporte y la distribución’.

Ambos cursos se impartirán en breve en el Centro Cívico del Río San Pedro de Puerto Real dentro de Empleo Cerca, un proyecto del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT) de la Diputación de Cádiz, aprobado por la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local del Ministerio de Política Territorial y financiado en el marco del Programa de Empleo, Educación, Formación y Economía Social (ÉFESO), con fondos del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), 2021-2027.

DETALLES DE LOS CURSOS

✔ Atención al cliente, consumidor y usuario

Duración: 513 horas (103 días).

Horario: 9:00 a 14:00 h.

Modalidad: Presencial.

Incluye 40 horas de prácticas profesionales no laborales.

✔ Organización del transporte y la distribución

PUBLICIDAD

Duración: 473 horas (95 días)

Horario: 9:00 a 14:00 h

Modalidad: Presencial

Incluye 80 horas de prácticas profesionales no laborales

INSCRIPCIÓN

Online a través de: https://dipucadiz.es/iedt/empleocerca

COLECTIVOS DESTINATARIOS

El proyecto está dirigido a personas desempleadas de la provincia de Cádiz e inscritas como demandantes de empleo en los servicios públicos de empleo, con el fin de lograr su inserción laboral y la mejora de sus condiciones de vida.

Se priorizarán personas beneficiarias pertenecientes a los colectivos con mayores dificultades o más alejados del mercado laboral, como personas desempleadas de larga duración y mujeres y/o personas mayores de 45 años

También podrán participar otros colectivos en situación de especial vulnerabilidad: con discapacidad igual o superior a 33%, nacionales de terceros países, de origen extranjero, pertenecientes a minorías y otras personas en situación socioeconómica de vulnerabilidad, situación o riesgo de pobreza, exclusión social o discriminación, acreditada por un informe de los servicios sociales

PERSONAS BENEFICIARIAS: AYUDA ECONÓMICA

Si participas y cumples las condiciones, tendrás derecho a una beca de formación de 13,45 € brutos por día lectivo. Para ello es necesario: asistencia mínima del 75% de las horas totales, aprovechamiento de la formación, participación en todas las fases (teórica y práctica), no superar el 75 % del IPREM mensual al inicio del itinerario y estar al corriente con AEAT y Seguridad Social.

Más información en: https://www.dipucadiz.es/iedt/empleocerca/index.html

FUENTE: Ayto. de Puerto Real