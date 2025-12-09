19.6 C
Puerto Real
Rosemary & The Fuckin’ Crazies trae su grunge a Puerto Real

La agenda musical de Puerto Real tiene una cita ineludible este fin de semana. La Asociación de Músicos de Puerto Real CRD Music ha organizado el evento que marca el «Último Show» de la No More Lies Tour 2025 de la banda Rosemary & The Fuckin’ Crazies.

El concierto tendrá lugar el sábado 13 de diciembre en la sala Los Amigos de Peter, arrancando a las 18:00 horas.

Grunge con Raíces de Seattle

Rosemary & The Fuckin’ Crazies son Iván Moro, Eduardo Quintana «Paskis» y Luis Romero y su banda se ha consolidado en la escena por su potente sonido grunge, claramente influenciado por los grandes iconos de Seattle. Rinden homenaje a sus ídolos, recogiendo la intensidad de Soundgarden, la oscuridad de Alice in Chains y la esencia cruda de Nirvana.

Se espera un repertorio cargado de riffs pesados, melodías desgarradoras y la energía visceral característica del género.

No te pierdas la oportunidad de ver en directo el cierre de esta gira en un evento que promete ser una descarga de rock auténtico y una gran tarde de apoyo a la música local.

