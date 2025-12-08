24 horas sin agua: Centenares de vecinos sufren un corte por una avería en Puerto Real

La zona de Casines, así como las barriadas de Miramar, Plaza de la Paz, Ciudad Jardín, Cruz de la Degollada y áreas próximas, llevan más de 24 horas sin suministro de agua debido a una compleja avería en la red arterial de abastecimiento de Puerto Real.

Según confirmó el Ayuntamiento, la incidencia se produjo en un entronque de la red (DN 450 mm) muy antiguo, cuya rotura ha obligado a activar un operativo de emergencia. Desde primera hora del domingo, GEN y los equipos técnicos municipales trabajan de manera continuada para solucionar el problema.

Una intervención “compleja” en una red muy antigua

El Consistorio explicó que los elementos dañados pertenecen a un tramo envejecido de la red principal, lo que ha dificultado enormemente la reparación. Ante la previsión de que la intervención requiera más tiempo del esperado, se ha procedido a canalizar una red alternativa con una tubería de menor diámetro para intentar restablecer el suministro de forma parcial.

“El equipo técnico está trabajando en una solución alternativa para minimizar el impacto”, señalaba el comunicado oficial distribuido este domingo. No obstante, el abastecimiento no se ha recuperado en los tiempos previstos.

PUBLICIDAD

Los vecinos, sin agua desde hace un día

Aproximadamente a las 22:00 horas del domingo, se anunció que se estaba comenzando a introducir agua en la tubería y que en una hora y media debería recuperarse el servicio. Sin embargo, a las 03:00 de la madrugada, los vecinos seguían sin agua, acumulando ya unas 24 horas sin suministro, situación que ha generado malestar y preocupación en las barriadas afectadas.

Trabajos en marcha y previsión

La reparación continúa activa y se espera que el suministro quede restablecido a lo largo de la mañana, siempre sujeto a la evolución de los trabajos y a la respuesta de la red alternativa.

El Ayuntamiento ha pedido disculpas por las molestias ocasionadas y ha asegurado que seguirá informando a través de sus canales oficiales, mientras GEN mantiene operativos a sus equipos en la zona afectada.

Desde Puerto Real Hoy seguiremos atentos para actualizar cualquier novedad relevante.