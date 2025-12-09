El PSOE Puerto Real presenta una propuesta para «exigir» al gobierno municipal «la inversión del superávit restante de 2024 en la renovación urgente de la red de agua»

El PSOE Puerto Real, ante la avería en la red de abastecimiento de agua, ha querido recordar que la reciente aprobación del Real Decreto-ley 15/2025 del Gobierno de España permite a los ayuntamientos «utilizar el superávit del ejercicio 2024 para financiar Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS), incluyendo actuaciones urgentes relacionadas con el ciclo integral del agua». Esta medida brinda, por primera vez en años, la posibilidad de acometer una intervención de gran alcance sobre las redes municipales.

«La situación es insostenible y Puerto Real no puede seguir así ya que en los últimos meses se han producido numerosos cortes de suministro, averías en la red de aguas, y esto sumado a la falta de presión en diversas barriadas ha generado episodios que han afectado a miles de vecinos y vecinas. La empresa pública GEN ha reconocido en varias ocasiones la antigüedad y deterioro de los tramos principales de la red, lo que provoca fallos recurrentes y un riesgo creciente de nuevas incidencias», afirmó Carlos Salguero.

«Un municipio como Puerto Real no puede permitirse seguir encadenando averías de este tipo mientras el Ayuntamiento mira hacia otro lado. El Gobierno de España ha dado las herramientas; ahora toca que el gobierno local las utilice. El agua es un servicio básico y no se puede seguir parcheando una red que está agotada», ha señalado el Secretario General de la formación.

La moción que presentarán los socialistas propone un plan de actuación:

1. Destinar el superávit de 2024 a obras de renovación de la red de abastecimiento y saneamiento.

2. Priorizar los tramos que han sufrido más incidencias y aquellos cuya antigüedad supone un mayor riesgo.

3. Exigir al gobierno municipal la presentación de un cronograma detallado de actuaciones en un plazo máximo de 60 días.

4. Garantizar la transparencia y la información a la ciudadanía durante todo el proceso.

«Si no se actúa ahora, será por falta de voluntad, no por falta de recursos económicos, ya que esta inversión es imprescindible y urgente para garantizar un suministro estable, seguro y de calidad. Además, quiero recordar que la normativa estatal actual permite esta operación sin comprometer la estabilidad financiera del Ayuntamiento. La alcaldesa tiene hoy una oportunidad que no ha tenido antes. Si no invierte el superávit en mejorar la red de agua, será una decisión política, no una limitación económica. Puerto Real merece soluciones y merece un gobierno a la altura», finalizó Salguero.

FUENTE: PSOE Puerto Real