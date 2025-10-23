Puerto Real se prepara para la XXXVIII edición del tradicional Concurso de Paellas

El sábado 1 de noviembre, el recinto ferial de Puerto Real volverá a llenarse de aromas, sabores y alegría con la celebración de la gran fiesta del otoño, el XXXVIII Concurso de Paellas, organizado por la Peña Hay Moros en la Costa conjuntamente con el Ayuntamiento, y patrocinado por Tele Puerto Real. El evento cuenta un año más con la colaboración de la Federación de Peñas Puertorrealeñas.

La presentación oficial del evento ha contado con la participación de la concejala de Cultura y Fiestas, Nazaret Ramírez, y Manuel de la Vega Marín, presidente de la peña organizadora, quienes han destacado el carácter festivo y familiar de esta cita ya consolidada en el calendario otoñal de la localidad.

La celebración comenzará a las 11:00 horas (hasta esa hora estará permitida la entrada de vehículos al recinto) y se prolongará hasta las 19:00 horas, ofreciendo una jornada de convivencia en la que se darán cita familias, grupos de amigos y pandillas dispuestas a compartir risas, buena comida y momentos inolvidables. Entre las normas, se recuerda que solo está permitido el uso de butano.

PUBLICIDAD

Las inscripciones, que el año pasado registraron algo más del medio centenar, se podrán efectuar el mismo día y en el mismo lugar de la celebración desde las 11:00 horas y hasta aproximadamente las 14:30/15:00 horas.

Además de la competición gastronómica, el evento se convierte cada año en un punto de encuentro para vecinos y visitantes, que disfrutan de un ambiente distendido y festivo. Este año la música ambiente correrá a cargo de un DJ y por supuesto, no faltarán ni los pinchitos de Michele ni los filetitos de la peña.

La organización invita a toda la ciudadanía a participar y celebrar juntas esta tradición que sigue creciendo año tras año con la afluencia de lugareños y visitantes.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real