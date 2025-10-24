La Virgen de la Amargura presidirá el rezo del Santo Rosario de Antorchas por las calles de Puerto Real

La Hermandad de la Vera-Cruz celebrará el próximo viernes 24 de octubre, a partir de las 20:30 horas, el Santo Rosario de Antorchas presidido por la imagen de Nuestra Señora de la Amargura.

El piadoso acto partirá desde la Parroquia de San Benito Abad, recorriendo distintas calles del entorno en un itinerario que incluirá Plazuela Cristo de la Vera-Cruz, Real, Martineté, Factoría de Matagorda, Malagueña, Capilla del Rocío, Enmedio, San Benito, San Rafael, Remachadores, Santa Isabel, Factoría de Matagorda, San Pelegrín, De La Plaza, Juan XXIII, Real y Plazuela Cristo de la Vera-Cruz, para regresar finalmente a su templo.

Este Rosario, organizado por la Parroquia de San Benito Abad, invita a los fieles y devotos a acompañar a la Virgen en un ambiente de oración y recogimiento, alumbrando las calles de Puerto Real con el resplandor de las antorchas.

La Hermandad De la Vera Cruz ha querido resaltar el carácter íntimo y espiritual de esta cita.