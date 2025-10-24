19.5 C
Puerto Real
viernes, 24 octubre, 2025
spot_img
InicioCulturaCofradías

La Virgen de la Amargura presidirá el rezo del Santo Rosario de Antorchas por las calles de Puerto Real

Junior Fernández
By Junior Fernández
0
1
Paso de Ntra. Sra. de la Amargura en su salida procesional el pasado año por el rosario de antorchas. Foto: Cristina Alcedo.
Paso de Ntra. Sra. de la Amargura en su salida procesional el pasado año por el rosario de antorchas. Foto: Cristina Alcedo.

La Hermandad de la Vera-Cruz celebrará el próximo viernes 24 de octubre, a partir de las 20:30 horas, el Santo Rosario de Antorchas presidido por la imagen de Nuestra Señora de la Amargura.

El piadoso acto partirá desde la Parroquia de San Benito Abad, recorriendo distintas calles del entorno en un itinerario que incluirá Plazuela Cristo de la Vera-Cruz, Real, Martineté, Factoría de Matagorda, Malagueña, Capilla del Rocío, Enmedio, San Benito, San Rafael, Remachadores, Santa Isabel, Factoría de Matagorda, San Pelegrín, De La Plaza, Juan XXIII, Real y Plazuela Cristo de la Vera-Cruz, para regresar finalmente a su templo.

Este Rosario, organizado por la Parroquia de San Benito Abad, invita a los fieles y devotos a acompañar a la Virgen en un ambiente de oración y recogimiento, alumbrando las calles de Puerto Real con el resplandor de las antorchas.

La Hermandad De la Vera Cruz ha querido resaltar el carácter íntimo y espiritual de esta cita.

PUBLICIDAD

Artículo anterior
Puerto Real se prepara para la XXXVIII edición del tradicional Concurso de Paellas
Junior Fernández
Junior Fernández

Artículos Relacionados

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

- Advertisement -
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Lo Último

Cargar más

Más leído

Cargar más

Puerto Real Hoy es el periódico independiente de la localidad de Puerto Real. Fundado en 2014, está hecho por periodistas titulados que acuden al rigor de la información para sus conciudadanos.

Contacto: redaccion@puertorealhoy.es

© Be First SL - ISSN: 2444-3662 || Registro ROMDA Nº RS8C2UZT5H | Stock images by Depositphotos | Design images by VistaCreate

error: El contenido está protegido.