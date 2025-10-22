El Ayuntamiento acomete mejoras en el Pinar de Casines

El Ayuntamiento de Puerto Real continúa apostando por la mejora de los espacios naturales urbanos con una serie de actuaciones en el Pinar de Casines, orientadas tanto al disfrute ciudadano como a la sostenibilidad ambiental.

Tras los trabajos de desbroce y limpieza realizados semanas atrás, estos días se han instalado nuevos bancos y mesas merenderos, fomentando el uso del pinar como zona de encuentro y ocio familiar. Además, se ha rehabilitado el kiosco del parque, que había sido objeto de actos vandálicos, devolviéndole su funcionalidad y estética.

El concejal de Mantenimiento Urbano, Antonio Gil, ha destacado que el objetivo del equipo de gobierno es potenciar el valor social y ambiental de este enclave, promoviendo su uso como espacio público accesible y agradable para todos y todas.

Desde el punto de vista medioambiental, se prevé la plantación de árboles ornamentales una vez lleguen las primeras lluvias, contribuyendo así a la reducción de la huella de carbono y a la mejora de la calidad del aire. También se llevará a cabo una reforestación parcial con especies vegetales que favorezcan la presencia del camaleón común, especie protegida.

Esta última acción se desarrollará con la colaboración del alumnado de la escuela Tierra y Libertad, en el marco de la Oferta Educativa Municipal, integrando la educación ambiental como herramienta clave para el cuidado del entorno.

Con estas actuaciones se busca transformar el Pinar de Casines en un espacio verde más accesible y acogedor, que impulse la convivencia ciudadana, el respeto por el entorno natural y una gestión responsable de los recursos.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real