Bruno García apela a la «estabilidad» que permita a Puerto Real «seguir avanzando»

El presidente provincial del PP de Cádiz, Bruno García, ha defendido en el transcurso de una visita a Puerto Real esta tarde, la necesidad de «seguir contando con un gobierno estable en la Junta de Andalucía que permita a Puerto Real seguir progresando y creciendo».

Acompañado por el presidente local, Vicente Fernández, ha destacado «la capacidad mostrada por Juanma Moreno para afrontar los problemas que importan a los vecinos de Puerto Real y la provincia como son el empleo, la sanidad, la educación, la mejora de los servicios públicos o las políticas sociales».

El presidente del PP de Cádiz ha asegurado que «la única alternativa que tiene un proyecto político para el avance de nuestra provincia y que además es capaz de gestionar de forma eficaz desde la moderación y centrado en las personas es el Partido Popular. Por ello, el 17 de mayo tenemos la oportunidad de elegir si nos metemos en un lío o si queremos seguir creciendo. La estabilidad es fundamental para poder seguir avanzando en el camino del cambio y progreso que el Gobierno de Juanma Moreno ha traído a Andalucía y del que se beneficia también Puerto Real», ha apuntado.

Por ello, ha pedido a los puertorrealeños que «reflexionen estos días y apuesten por el progreso y futuro con su voto al Partido Popular, pues así Puerto Real y Andalucía podrán seguir creciendo en lugar de volver al pasado y la parálisis que representa el PSOE».

PUBLICIDAD

Igualmente, Bruno García ha reivindicado el papel que Vicente Fernández y el equipo del PP de Puerto Real están llevando a cabo en el municipio en estos últimos años «trabajando de forma intensa desde el Ayuntamiento para trasladar y defender las demandas de los vecinos. Y también luchando para llevar al gobierno de la Junta las reivindicaciones y problemas de los puertorrealeños».

Los dirigentes populares han destacado las inversiones que se han llevado a cabo en Puerto Real en los últimos años por parte del gobierno andaluz «como en la nueva depuradora, con 19 millones de euros; o en sanidad y en educación donde se han destinado más de 22 millones de euros a actuaciones en el municipio. Esos son hechos, no palabras a Puerto Real», ha afirmado Vicente Fernández.

El presidente local del PP ha reivindicado que «Puerto Real decidió dejar de soñar para empezar a liderar. Hemos decidido que vamos a escribir nuestro propio destino y queremos ser protagonista de él. Lo vamos a hacer con el respeto, la humildad, la igualdad y la estabilidad, la cual solo se consigue de una manera. Luchando para que el próximo 17 de mayo llenemos las urnas del orgullo de ser puertorrealeño y andaluz».

FUENTE: PP Andalucía