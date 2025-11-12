Puerto Real rinde homenaje a los soldados repatriados de la Guerra de Cuba con un monumento en el cementerio de San Roque

Este mediodía, Puerto Real ha vivido un emotivo acto de justicia histórica con la inauguración de un monumento funerario en el cementerio de San Roque, en memoria de los 104 soldados españoles repatriados de la Guerra de Cuba que fallecieron en condiciones precarias en 1898, tras ser atendidos en un hospital improvisado en las ruinas del castillo de San Luis, en la isla del Trocadero.

El homenaje, que ha contado con la presencia de autoridades locales, representantes del Ministerio de Defensa, Cemabasa y vecinos y vecinas de la localidad, ha servido para reconocer públicamente a estos jóvenes militares, cuyos nombres permanecieron en el anonimato durante más de un siglo. Gracias a la investigación del historiador puertorrealeño Manuel Jesús Izco Reina, hoy se les ha devuelto la identidad y el respeto que merecen.

Con este monumento, 127 años después, se cumple el deseo de generaciones de puertorrealeños de rendir tributo a los “últimos de Cuba”, reconociendo su sacrificio y recuperando una parte esencial de la memoria colectiva de la ciudad.

El acto de hoy sucede a la conferencia celebrada ayer lunes 10 de noviembre en el Centro Cultural San José, donde el propio Izco Reina ofreció la ponencia titulada “Soldados en el olvido. Repatriados de la guerra cubano-hispano-norteamericana fallecidos en El Trocadero a fines del año 1898”. En ella, el historiador compartió los resultados de una exhaustiva investigación de diez años que ha permitido reconstruir la historia de estos soldados y el papel solidario del pueblo de Puerto Real, que se volcó en su atención en aquel difícil momento.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real