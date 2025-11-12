24 C
Puerto Real
miércoles, 12 noviembre, 2025
spot_img
InicioCultura

La Orquesta de Jerez Álvarez Beigbeder ofrecerá el Concierto de Santa Cecilia el 21 de noviembre en Puerto Real

Redacción
By Redacción
0
38

El Teatro Principal de Puerto Real será el escenario del tradicional Concierto de Santa Cecilia el próximo viernes 21 de noviembre a las 20:30 horas, con la actuación de la prestigiosa Orquesta de Jerez Álvarez Beigbeder, bajo la dirección del maestro José Colomé.

La cita llega gracias a la colaboración de la Diputación de Cádiz y contará con entrada gratuita, que en los próximos días podrá recogerse en la taquilla del teatro mediante invitaciones.

Una orquesta con proyección internacional

Fundada en 1998 por Archil Pochkua, la Orquesta Álvarez Beigbeder se ha consolidado como una formación estable con programación regular y presencia en eventos nacionales e internacionales. Ha actuado en escenarios tan emblemáticos como el Museo del Louvre, la Eglise Saint-Germain des Prés y el Parlamento Europeo, además de giras por países como Canadá, Rusia, China y Checoslovaquia.

PUBLICIDAD

Entre sus hitos destaca la creación del Proyecto Orquesta Hispano-Rusa (Erasmus+, 2014) y la grabación de cuatro discos, incluido el doble CD La Pasión Sinfónica de Beigbeder, con marchas procesionales orquestadas y la participación de la Coral UCA. La orquesta ha sido dirigida por figuras como Pablo Heras Casado, Pascual Osa y José Colomé, su actual director invitado.

José Colomé, un director con sello internacional

Natural de Sevilla, José Colomé cuenta con una sólida trayectoria como director y orquestador. Ha trabajado con la Orquesta Joven de Andalucía, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y la Orquesta Clássica do Sul (Portugal), además de dirigir zarzuelas y óperas españolas. Su formación incluye estudios en Viena y Manchester, y ha llevado su batuta por escenarios de España, Francia, Alemania, Reino Unido y Marruecos.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

Artículo anterior
Antonio Fernández Velasco, Estrella de Oro de la Navidad 2025 en Puerto Real
Artículo siguiente
Puerto Real rinde homenaje a los soldados repatriados de la Guerra de Cuba con un monumento en el cementerio de San Roque
Redacción
Redacciónhttps://puertorealhoy.es
La Redacción de Puerto Real Hoy te trae las noticias más importantes de nuestra localidad.

Artículos Relacionados

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

- Advertisement -
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Lo Último

Cargar más

Más leído

Cargar más

Puerto Real Hoy es el periódico independiente de la localidad de Puerto Real. Fundado en 2014, está hecho por periodistas titulados que acuden al rigor de la información para sus conciudadanos.

Contacto: redaccion@puertorealhoy.es

© Be First SL - ISSN: 2444-3662 || Registro ROMDA Nº RS8C2UZT5H | Stock images by Depositphotos | Design images by VistaCreate

error: El contenido está protegido.