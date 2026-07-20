AxSí Puerto Real califica de «capricho» de Aurora Salvador el nombramiento de la nueva gerencia del IMPRO

El Grupo Municipal Andalucista de Puerto Real ha mostrado su «total indignación y rechazo ante la propuesta de nombramiento de una nueva gerencia para el Instituto Municipal de Promoción (IMPRO)».

«Esta decisión, planteada directamente por la alcaldesa y presidenta del organismo, Aurora Salvador, en el transcurso del último Consejo Rector, se produce de espaldas a la plantilla» y, según denuncian los andalucistas, «se financiará de forma directa con los créditos económicos que debían destinarse a materializar la ansiada y comprometida equiparación salarial de los propios trabajadores del instituto».

El portavoz de la formación andalucista, Alfredo Fernández, ha calificado la medida de «auténtico fraude social». También ha aprovechado para recordar que «la plantilla del IMPRO alcanzó un acuerdo formal de equiparación de sus retribuciones en mayo de 2025, y que sigue pendiente de cumplimiento por parte del Ayuntamiento. Es indignante que un equipo de Gobierno de supuesta izquierda, que tanto dice defender a la clase obrera y a los trabajadores, decida unilateralmente desviar los fondos reservados para cumplir con los derechos adquiridos de su personal y destinarlos a sufragar el sueldo de un nuevo puesto de gerencia a su entero capricho», denuncia el edil.

Para los andalucistas, este nuevo nombramiento «es el último capítulo de una larga lista de injerencias de carácter político y de un arrinconamiento sistemático del personal técnico durante prácticamente todo el presente mandato municipal. Una discriminación profesional, despojando al personal de sus funciones operativas y bloqueando su participación en la toma de decisiones que competen al devenir del propio organismo», señalan con extrema gravedad al tiempo que revelan «hasta parte de la propia plantilla les viene pidiendo poder trabajar asuntos de relevancia y el vicepresidente, el señor Montilla, ni siquiera los atiende».

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«De acuerdo con la información aportada por la propia representación sindical del personal del IMPRO, la desidia de este equipo de Gobierno ha tenido un impacto económico nefasto. El edificio principal de la entidad continúa cerrado sin que se haya planteado ningún proyecto para su reapertura o recuperación. Una falta de instalaciones que ha impedido que Puerto Real concurra o acceda a convocatorias y subvenciones de empleo, orientación y formación profesional, estimándose la pérdida de fondos públicos en un importe conjunto superior a los tres millones de euros».

Según el portavoz andalucista «el desinterés de Aurora Salvador por las políticas activas de empleo ha costado tres millones de euros en oportunidades de inserción laboral para los parados y jóvenes de nuestra localidad. Su respuesta ante esta incapacidad de gestión ha sido desentenderse de las funciones que el IMPRO venía desempeñando con éxito desde hace décadas», argumentan desde el grupo municipal.

Frente a la intención del Gobierno local de imponer una nueva figura en la dirección bajo la excusa de «dar un impulso» al organismo a menos de un año de agotar la legislatura, los andalucistas quieren mostrar «un sólido y rotundo apoyo a los trabajadores del IMPRO, que de manera muy especial destacan el trabajo desarrollado por su actual gerente provisional, quien ha estado al frente de estas responsabilidades durante los últimos 21 años. Durante casi dos décadas, esta gerencia técnica ha estado a la altura de lo que Puerto Real necesitaba, captando fondos y abriendo un enorme abanico de oportunidades para la ciudadanía», reseñaba el edil.

«Ahora, repentinamente, se cubren con supuestas irregularidades en el procedimiento de su nombramiento original que nunca se han atrevido a corregir formalmente, solo con el objetivo de forzar un veto político, apartarlo de las decisiones y colocar a dedo a otra persona», aseguraba Fernández, que ha tachado la actitud de la alcaldesa y de su equipo de «ejercicio de cinismo».

Asimismo, el grupo andalucista ha condenado duramente las manifestaciones vertidas por miembros del Ejecutivo municipal en presencia de otros miembros de la corporación, en las cuales se llegó a denostar públicamente el desempeño profesional y la labor técnica diaria de la plantilla del IMPRO, «dejando caer textualmente que no hacían nada. No se puede consentir que quienes bloquean las herramientas de trabajo y cierran los centros públicos salgan después a difamar a los técnicos municipales para justificar sus propios caprichos de personal. No entendemos qué funciones reales pretenden que desarrolle una nueva gerencia cuando han abandonado el organismo durante más de tres años”, recordó el edil, que ha finalizado asegurando que «esto es un lavado de cara electoralista, tardío e insolidario que los trabajadores y el pueblo de Puerto Real no se merecen» y obligando a la oposición a hacer un verdadero acto de fe en las votaciones de los órganos, “ya que el procedimiento parece carecer de todas las garantías legales e incluso no se ha proporcionado toda la documentación necesaria».

FUENTE: AxSí Puerto Real