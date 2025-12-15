Andalucía Por Sí acusa al gobierno local de tener a «Puerto Real sin pulso» en 2025

Andalucía Por Sí (AxSí) ha realizado un duro balance de la gestión del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Puerto Real tras el último año de mandato. Las valoraciones fueron expuestas por su portavoz municipal, Alfredo Fernández, durante el tradicional desayuno informativo que la formación andalucista mantiene con la prensa local.

Fernández afirmó que, tras doce meses más de gobierno de la confluencia de izquierdas encabezada por la alcaldesa Aurora Salvador, las expectativas de mejora “son prácticamente inexistentes”, pese a que AxSí mantiene —según indicó— “la mano tendida para colaborar en la solución de los grandes problemas del municipio”.

Según el portavoz andalucista, las “recetas” del actual equipo de gobierno se resumen en “excusas, descontrol y desilusión”, denunciando que ni siquiera existe un diagnóstico real de la situación de Puerto Real. “No es que el diagnóstico sea erróneo, es que directamente no hay diagnóstico. Lo que estamos viviendo es un experimento fallido llamado confluencia de izquierdas que ha engañado sistemáticamente a Puerto Real”, señaló.

Críticas a los servicios básicos y a la gestión económica

Alfredo Fernández aseguró que 2025 ha sido “un año de absoluto desorden” en áreas clave como economía, servicios públicos, limpieza, abastecimiento de agua, alumbrado, mantenimiento urbano, comercio, deporte y ocio. “La alcaldesa ha dejado otro año más a Puerto Real sin tratamiento”, afirmó, utilizando un símil médico para describir lo que considera una gestión marcada por la improvisación y la falta de respuesta ante los problemas diarios de la ciudadanía.

AxSí puso el foco especialmente en la subida de impuestos aprobada con el apoyo del PSOE, cuestionando que dicha medida no se esté traduciendo en una mejora tangible de los servicios públicos. “No sabemos cómo ni cuándo esa subida va a repercutir en la recogida de residuos, el saneamiento o el abastecimiento de agua”, criticó Fernández, quien reclamó mayor transparencia sobre la gestión de la empresa pública municipal.

Falta de transparencia y bloqueo a la oposición

Desde Andalucía Por Sí también se denunció una “absoluta falta de transparencia” y el “desprecio sistemático” a las propuestas de la oposición. Fernández recordó que el grupo andalucista ha presentado más de 30 iniciativas en positivo durante 2025, muchas de ellas aprobadas en pleno, “sin que ninguna se haya materializado”.

“El gobierno municipal dice sí a todo en el pleno, toma nota en una libreta y guarda las propuestas en un cajón”, afirmó, señalando que esta actitud provoca que los vecinos acudan posteriormente al Ayuntamiento a reclamar servicios que nunca llegan.

Personal municipal y advertencias legales

Otro de los aspectos más críticos del balance fue la gestión de los recursos humanos. AxSí denunció retrasos en el pago de nóminas, la falta de ofertas de empleo público y la ausencia de una planificación clara para cubrir vacantes esenciales. Además, Fernández recordó que la alcaldesa está siendo investigada por el Tribunal de Cuentas en materia de personal y que la Fiscalía Provincial de Cádiz analiza la gestión de recursos humanos del Ayuntamiento.

“Por acción u omisión, este equipo de gobierno ha mirado hacia otro lado durante todo 2025”, afirmó el portavoz andalucista.

Un gobierno “agotado” y sin proyecto de ciudad

Para AxSí, el actual gobierno municipal “está políticamente agotado” y carece de liderazgo y proyecto de futuro. Fernández lamentó la pérdida de oportunidades en materia de empleo, desarrollo industrial, universidad y diversificación económica, asegurando que Puerto Real “no pide milagros, pide un mínimo de orden”.

De cara a 2026, el portavoz andalucista reclamó un debate serio sobre el estado de la ciudad, presupuestos municipales realistas y un proyecto claro que permita recuperar la ilusión ciudadana. “Seguiremos siendo una oposición constructiva, responsable e incisiva, pero este gobierno tiene que dejarse ayudar”, concluyó.