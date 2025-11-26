15.4 C
Puerto Real
miércoles, 26 noviembre, 2025
Puerto Real recibe con ilusión a los personajes de la Navidad 2025/2026

La alcaldesa Aurora Salvador ha ofrecido una recepción en la Alcaldía a los personajes que este año protagonizarán la Navidad en Puerto Real: la Heralda (Gema Guerrero), la Cartera Real (María del Carmen Mejías), la Estrella de la Navidad (Montse Gómez) y los emisarios de los tres Reyes Magos (Javier Carrión, Juan Carlos Herrera y Antoine).

El acto comenzó con la bienvenida de la alcaldesa y la intervención de la concejala de Fiestas, Nazaret Ramírez, quien presentó uno a uno a los personajes. Tras cada presentación, la alcaldesa felicitó a los protagonistas e invitó a responder dos preguntas: ¿Cómo han acogido su nombramiento? y ¿Qué regalo pedirían para Puerto Real?.

Todos los personajes coincidieron en expresar que recibieron la noticia con gran ilusión y emotividad, destacando el honor de representar la magia navideña en el municipio. En cuanto a sus deseos para Puerto Real, fueron claros y compartidos: salud, trabajo y que la ilusión nunca se pierda.

El encuentro concluyó con palabras de agradecimiento de la alcaldesa, que subrayó el valor de estas figuras para mantener viva la tradición y la alegría en estas fechas tan especiales.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

