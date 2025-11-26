15.4 C
Puerto Real
miércoles, 26 noviembre, 2025
Amada de Esperanza inaugura su nuevo local social en la calle Proa tras 15 años de actividad cultural en el Río San Pedro

Este pasado domingo se celebró la inauguración del nuevo local social de la asociación cultural Amada de Esperanza, ubicado en la calle Proa, en la barriada del Río San Pedro.

Tras 15 años de trabajo y compromiso con la vida cultural del barrio, la asociación que actualmente preside Javier Cordero, cuenta por fin con un espacio propio para desarrollar sus actividades.

El acto contó con la presencia de la alcaldesa, así como de los concejales José Montilla y Antonio Gil, quienes destacaron la importancia de facilitar la labor de las asociaciones y fomentar la participación ciudadana. Para ello, se han articulado todos los mecanismos administrativos necesarios, trabajando de forma coordinada entre distintas áreas municipales como Patrimonio, Participación e Infraestructuras.

Además, esta iniciativa ha permitido recuperar un local que se encontraba abandonado y en desuso, integrándolo plenamente en la dinámica del barrio y contribuyendo a su desarrollo social.

El equipo municipal ha manifestado su compromiso de seguir trabajando para dotar de recursos, mejorar e integrar la barriada del Río San Pedro en el conjunto del municipio, reforzando así la cohesión y el bienestar vecinal.

Desde el Ayuntamiento se felicita a todos los integrantes de la asociación por el esfuerzo realizado en la rehabilitación del espacio y se les anima a continuar desarrollando sus actividades culturales y sociales.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

