El Consejo Local de Hermandades y Cofradías organiza una Caravana Solidaria de Recogida de Alimentos en Puerto Real

El Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Puerto Real pone en marcha una nueva edición de la Caravana Solidaria de Recogida de Alimentos, una iniciativa que cada año moviliza a las corporaciones y a numerosos voluntarios para ayudar a las familias con menos recursos del municipio.

La campaña, en colaboración con Cáritas Parroquial de las diferentes Parroquias de la localidad y el Ayuntamiento de Puerto Real, se celebrará el sábado 6 de diciembre en horario de 10:00 a 14:00 horas.

La caravana partirá desde el Colegio El Trocadero y realizará un recorrido por distintas zonas del municipio, con el objetivo de recoger alimentos y productos esenciales que posteriormente serán distribuidos entre las familias atendidas por Cáritas.

Qué se puede donar

La organización ha solicitado principalmente:

  • Alimentos no perecederos como arroz, pasta, legumbres, conservas, leche o aceite.
  • Productos infantiles, tan necesarios para los hogares con menores.

Cómo participar

Los vecinos podrán entregar sus donativos directamente al paso de la caravana durante el recorrido. Asimismo, se anima a la ciudadanía a difundir la iniciativa entre familiares y amigos para ampliar la ayuda.

Desde el Consejo Local subrayan que «cada gesto de solidaridad suma» y recuerdan que esta campaña se ha convertido en un apoyo fundamental para muchas familias de Puerto Real. ‘Tu ayuda alimenta la esperanza’, destaca el lema de este año.

La Caravana Solidaria se consolida así como una cita imprescindible en el calendario solidario local, uniendo a hermandades, instituciones y ciudadanos en torno a la caridad y el compromiso social.

